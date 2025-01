Josh Hartnett piégé dans un avion d’assassins pour le nouveau thriller d’action des créateurs de John Wick

Dans le premier trailer de son nouveau thriller d'action, l'équipe à l'origine de John Wick présente Josh Hartnett, star du film Trap, coincé à bord d'un avion rempli d'assassins.

Tl;dr Josh Hartnett joue dans un nouveau thriller d’action « Fight or Flight ».

Il est chargé de protéger une cible de mercenaires à bord d’un avion.

Le film est dirigé par James Madigan avec un casting incluant Charithra Chandran et Katee Sackhoff.

Josh Hartnett affronte le danger en altitude

Josh Hartnett, star de « Trap », se retrouve une fois de plus dans une situation périlleuse dans son prochain film. Cette fois-ci, le défi se situe à 37 000 pieds dans les airs.

Un thriller haletant produit par le créateur de John Wick

Sous la houlette de Basil Iwanyk, producteur de « John Wick », et de sa société de production Thunder Road Films, Josh Hartnett tient le premier rôle dans « Fight or Flight ». Selon le synopsis officiel, « un mercenaire est chargé de retrouver une cible à bord d’un avion et doit la protéger lorsqu’ils sont entourés de personnes cherchant à les éliminer ».

La bande-annonce explosive, disponible ci-dessus, montre le personnage de Hartnett affronter une multitude d’adversaires. Les scènes d’action énergiques sont à la hauteur de ce que l’on peut attendre de l’esprit derrière « John Wick ». Lassé de fuir un passé mystérieux, le personnage de Hartnett se voit promettre une voie d’évasion sur un vol commercial à condition qu’il prenne en charge une « cible de grande valeur ». Cependant, la garder en vie s’avère être un défi de taille dans un avion rempli de tueurs.

Un casting de choix

James Madigan occupe le fauteuil du réalisateur et le casting comprend également Charithra Chandran de « Bridgerton » et Katee Sackhoff de « The Mandalorian ». C’est la première réalisation de Madigan au cinéma, qui a auparavant travaillé en coulisses sur des films tels que « Transformers: Rise of the Beast » et « Iron Man 2 ».

Hartnett, quant à lui, a été vu récemment dans « Trap » de M. Night Shyamalan, où il incarnait un père aimant devenu tueur en série. Il a également fait partie de la distribution d' »Oppenheimer » de Christopher Nolan, dans lequel il interprétait le physicien du projet Manhattan, Ernest Lawrence.