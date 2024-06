Jordan Peele en pourparlers avec Marvel Studios pour un film du MCU

Un film du MCU pourrait être réalisé par le talentueux Jordan Peele suite à des discussions avec Marvel Studios.

Tl;dr Jordan Peele pourrait réaliser un film du MCU.

Jordan Peele aurait récemment rencontré Marvel Studios pour discuter d’un projet.

Les films Spider-Man 4 et X-Men pourraient être des candidats potentiels pour Jordan Peele.

Plusieurs projets de la Phase 6 de l’univers cinématographique Marvel sont encore sans réalisateur.

Jordan Peele en discussion avec Marvel Studios ?

Selon les sources du journaliste Jeff Sneider, le réalisateur américain Jordan Peele envisagerait de travailler avec Marvel Studios pour un film du MCU. Cette annonce a suscité une vive curiosité chez les fans, compte tenu de la réputation de Jordan Peele, qui a réalisé des succès majeurs tels que Get Out, Us et Nope.

Un réalisateur pour la Phase 6 de Marvel ?

Bien qu’aucun titre spécifique n’ait été mentionné, il est possible que Jordan Peele soit envisagé pour un film de la Phase 6 de l’univers cinématographique Marvel. En effet, plusieurs projets de cette phase sont toujours à la recherche de leur réalisateur. De plus, plusieurs créneaux de la Phase 6 restent à dévoiler, ce qui pourrait avoir été l’objet de la rencontre entre Jordan Peele et Marvel Studios.

Jordan Peele et les futurs projets Marvel

L’un des projets les plus attendus chez Marvel Studios est Spider-Man 4, actuellement en développement avec Sony Pictures Entertainment. Étant donné que Jon Watts ne reviendra pas à la réalisation, Peele serait un excellent candidat. Par ailleurs, Jordan Peele est reconnu pour sa gestion habile des personnages complexes, une compétence qui conviendrait parfaitement à Spider-Man 4.

Le reboot du film X-Men de l’univers cinématographique Marvel pourrait également être un projet adapté à Jordan Peele. Avec un grand casting à gérer, Peele pourrait être le réalisateur idéal pour diriger le premier film des mutants dans l’univers Marvel.