Jony Ive et Sam Altman collaborent sur un appareil d’IA : voici ce que nous savons

OpenAI pourrait-il enfin résoudre le problème matériel de l'IA ? Cette question se pose car cette organisation est en train de changer la donne dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sera-t-elle celle qui débloquera le potentiel complet de l'IA ?

Tl;dr Jony Ive d’Apple travaille avec Sam Altman d’OpenAI sur un nouveau projet matériel d’IA.

Le projet a reçu un financement initial d’Ive lui-même et d’un groupe dirigé par Laurene Powell Jobs.

10 employés sont déjà en train de travailler sur ce nouveau produit, y compris deux designers qui ont travaillé sur l’iPhone.

L’objectif est de concevoir une technologie « moins perturbante socialement que l’iPhone ».

Un projet audacieux d’IA matériel

Voici un projet audacieux qui pourrait bien révolutionner le domaine de l’intelligence artificielle. Jony Ive, l’éminent designer derrière les produits les plus emblématiques d’Apple, s’associe à Sam Altman, PDG d’OpenAI, pour travailler sur un nouveau projet matériel d’IA. En dépit de l’incertitude qui entoure les détails précis de ce projet, c’est une démarche audacieuse qui vise à pénétrer un domaine qui n’a pas encore connu de produit phare.

Partenariat et financement

Les rumeurs d’un « potentiel partenariat » entre Ive et Altman circulent depuis un certain temps, et c’est dans un profil du New York Times que Ive a finalement confirmé le projet. La réalisation de ce dernier a été rendue possible grâce à un financement initial provenant d’Ive lui-même, ainsi que d’un groupe dirigé par Laurene Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs. Des rumeurs font également état d’un financement de 1 milliard de dollars de SoftBank.

Un produit d’IA innovant

Le produit en question demeure largement mystérieux, mais on sait déjà que dix employés, dont deux designers qui ont travaillé avec Ive sur l’iPhone, s’attellent à sa réalisation. L’annonce de ce projet intervient alors qu’Apple mise tout sur l’IA avec Apple Intelligence et Apple Visual Intelligence profondément intégrés dans l’iPhone 16, le MacBook et l’iPad.

Une technologie discrète

Ce qui ressort de ce projet, c’est l’ambition de créer une expérience informatique « moins perturbatrice socialement que l’iPhone ». Cela suggère la création d’une technologie ‘cachée’ qui fonctionne en arrière-plan sans nécessiter d’interaction constante. Une première ébauche de cette idée peut être vue avec les lunettes intelligentes Meta Ray-Ban. Ainsi, le produit en cours de développement pourrait bien être une forme d’assistant IA révolutionnaire, intégrant une intelligence sans précédent dans une forme sphérique élégante qui s’intègre harmonieusement à votre vie et à votre espace.