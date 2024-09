Visual Intelligence, la réponse innovante d’Apple à Google Lens

Apple introduit Visual Intelligence sur l’iPhone 16, marquant une avancée significative dans la photographie mobile grâce à des fonctionnalités d’intelligence artificielle sophistiquées. Cette nouvelle technologie se positionne comme une réponse directe à Google Lens, promettant de transformer la manière dont les utilisateurs capturent et interprètent leur environnement.

Tl;dr Visual Intelligence se dévoile avec l’iPhone 16 d’Apple.

Activée via le bouton Camera Control, cette nouvelle fonctionnalité identifie les objets et fournit des informations.

Elle intégrera des outils tiers tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.

Les données sont traitées sur l’appareil, garantissant l’anonymat des utilisations.

Apple propose une alternative audacieuse à Google Lens

Avec l’iPhone 16, Apple franchit une nouvelle étape dans l’interaction intelligente avec le monde environnant. Baptisée Visual Intelligence, cette innovation a été présentée lors de l’événement Apple de septembre 2024. Elle semble être la réponse d’Apple à Google Lens.

La nouvelle fonctionnalité d’Apple pour l’iPhone est activée via un nouveau bouton sensible au toucher sur le côté droit de l’appareil, nommé Camera Control. Un simple clic permet à Visual Intelligence d’identifier les objets, de fournir des informations et de proposer des actions en fonction de ce que vous visez. Par exemple, en la pointant sur un restaurant, elle affichera les menus, les horaires ou les notes. Capter une affiche pour un événement peut l’ajouter directement à votre calendrier. Et si vous la pointez sur un chien, elle identifiera rapidement la race.

Intégration de services tiers et respect de la vie privée

Dans le courant de l’année, Camera Control servira également de passerelle vers des outils tiers spécialisés, selon le communiqué de presse d’Apple. Les utilisateurs pourront ainsi recourir à Google pour les recherches de produits ou à ChatGPT pour la résolution de problèmes, tout en gardant le contrôle de l’accès et du partage des informations. Apple a souligné que cette fonctionnalité a été conçue en gardant à l’esprit la protection de la vie privée. Cela signifie que la société n’a pas accès aux spécificités des identifications ou des recherches effectuées par les utilisateurs.

Une garantie d’anonymat

Apple assure que Visual Intelligence préserve la confidentialité des utilisateurs en traitant les données directement sur l’appareil. Ainsi, la société ne sait pas sur quoi vous avez cliqué.