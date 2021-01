Jonas Neubauer, 7 fois champion du monde de Tetris, est décédé

Le monde du jeu vidéo pleure aujourd'hui un champion. Un champion d'un jeu culte parmi les jeux cultes, Tetris. Il s'agit du septuple champion du monde Jonas Neubauer.

Le monde du jeu vidéo est aussi fait de compétition. Et il n’y a pas que le esport. D’autres jeux bien plus classiques ont droit à leurs concours internationaux. C’est le cas par exemple du cultissime Tetris. Et à ce petit jeu, il y avait un roi, Jonas Neubauer. 7 sept fois champion du monde, s’il vous plaît ! Malheureusement, l’homme s’en est allé.

Le septuple champion du monde de Tetris classique Jonas Neubauer est décédé

Jonas Neubauer, que Vice n’avait pas hésité à qualifier il y quelque temps de “plus grand joueur de Tetris au monde”, est décédé. Ses proches ont annoncé la terrible nouvelle, suite à une “soudaine urgence médiale” le 4 janvier via son compte Twitter, promettant alors davantage de détails lorsque ceux-ci seraient connus. Jonas Neubauer avait grandement aidé à démocratiser le jeu Tetris comme un vrai jeu de esport. Il avait remporté le Classic Tetris World Championship sept fois, y compris lors de la première année de la compétition. Il s’était aussi classé deuxième deux fois durant les 10 éditions de ce concours.

Le compte Twitter officiel Tetris parlait de lui comme “l’un des plus grands joueurs de Tetris classique de tous les temps de par son talent, son esprit et sa gentillesse”. Rien que ça !

Un grand nom s’en est allé très soudainement

Dans son interview pour Vice, Jonas Neubauer comparait son style de jeu à celui d’un pianiste de jazz dans la mesure où cela pouvait être assez chaotique et qu’il improvisait toujours au lieu de se tenir à un plan. En plus de participer au Classic Tetris World Championship, Jonas Neubauer avait aussi pris l’habitude depuis quelques années de faire du streaming sur Twitch sous le pseudonyme NubbinsGoody. Avec beaucoup de Tetris, évidemment, mais aussi des jeux plus récents comme The Last of Us 2 et même Donjons et Dragons.

Le site du Classic Tetris World Championship a publié un communiqué à la mémoire de Jonas Neubauer, comme personne et comme légende pour la communauté. Un clip de sa dernière partie pendant l’édition 2020, contre Jacob “Huffulufugus” Huff, a été inclus. Nos pensées vont à ses proches.

This is a tremendous loss in so many ways. Jonas Neubauer was one of the greatest classic Tetris players of all time in skill, spirit, and kindness. Our hearts go out to his family and friends, and to the entire classic Tetris community, as we all mourn his passing. https://t.co/iOJWFdBuv0 — Tetris (@Tetris_Official) January 9, 2021