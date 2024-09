Joker 2: Date de sortie, premier aperçu et toutes les infos sur Folie à Deux

À quel moment devriez-vous anticiper la sortie de Joker 2 ? De plus, quel Batman sera présent dans ce film ? Devenez curieux et demandez-vous : qui sera ce fameux Batman ?

Tl;dr Le Joker 2, intitulé officiellement « Joker: Folie à Deux », sortira dans quelques semaines.

La suite tant attendue serait un « jukebox musical » avec jusqu’à 15 chansons.

Joaquin Phoenix reprendra son rôle du prince du crime et Lady Gaga jouera Harley Quinn.

La suite ne sera pas dans l’Univers DC, mais portera la marque Elseworlds.

Un retour sur grand écran attendu

Après un succès retentissant au box-office et une réception critique élogieuse, Joaquin Phoenix est sur le point de reprendre son rôle emblématique du prince du crime dans « Joker: Folie à Deux ». Cette suite très attendue, qui verra également Lady Gaga incarner l’insaisissable Harley Quinn, sortira dans quelques semaines seulement.

Une nouvelle approche pour la suite

Le deuxième opus promet d’être une véritable révolution pour la franchise. Selon les rumeurs, le film serait un « jukebox musical » comportant jusqu’à 15 chansons. Cependant, James Gunn, le chef de studio de DC, a précisé que la suite de Joker ne ferait pas partie de l’Univers DC, mais porterait plutôt la marque Elseworlds.

Le succès du premier film

Il convient de rappeler que le premier film Joker, dirigé par Phoenix, a connu un tel succès au box-office (et auprès des critiques) que Warner Bros. Pictures est prêt à revenir aux débuts du prince du crime. Pour rappel, le Joker de Todd Phillips a rapporté plus de 1 milliard de dollars au box-office et a reçu des éloges sérieux de la part des critiques. Phoenix a même remporté l’Oscar de la meilleure performance par un acteur dans un premier rôle pour le film.

Un aperçu de la suite

D’après les premières images dévoilées par Phillips, la suite promet d’être tout aussi perturbante et innovante que son prédécesseur. Nous voyons Arthur, maintenant interné dans un hôpital psychiatrique après les scènes finales du premier film, sombrer encore plus dans la folie et embrasser son personnage de Joker. Lui et Harley Quinn dansent au milieu d’explosions violentes et de musique sinistre, et cela se termine par son message inquiétant : « Donnons au peuple ce qu’il veut ».

Joker 2 et Batman

Beaucoup espèrent voir Batman dans Joker 2, mais cela semble peu probable. Une telle apparition nécessiterait un saut dans le temps d’au moins une décennie, voire plus. En outre, Robert Pattinson, qui incarne le dernier Batman, a déclaré qu’il s’agissait d’un « monde différent », laissant supposer que le Joker aura probablement sa propre version de Batman et Bruce Wayne.