Johnny Lawrence et la fin parfaite dans Cobra Kai

Johnny Lawrence va se réconcilier avec son passé dans la saison 6 de Cobra Kai, renforçant ses liens familiaux et réalisant son rêve de créer un dojo inclusif et respectueux. Cette conclusion achève son arc de rédemption, montrant son évolution de rival à mentor bienveillant.

Tl;dr La saison 6 de Cobra Kai prépare une fin parfaite pour Johnny Lawrence.

Johnny Lawrence pourrait être le véritable successeur de M. Miyagi.

Une parallèle est créée entre les histoires de M. Miyagi et Johnny Lawrence.

Johnny Lawrence a toujours été dans le rôle de M. Miyagi avec un twist.

L’ultime saison de Cobra Kai révèle le destin de Johnny Lawrence

La série phare de Netflix, Cobra Kai, construit progressivement le dénouement du personnage de Johnny Lawrence. Dès le début, la série a su réinventer la formule des films Karate Kid, offrant aux téléspectateurs une nouvelle perspective sur les antagonistes. Johnny, le premier rival de Daniel, est au cœur de cette intrigue et la saison 6 de Cobra Kai semble boucler la boucle de son histoire.

Johnny Lawrence, le véritable héritier de M. Miyagi ?

Dans la saison 6 de Cobra Kai, les indices suggèrent que Johnny Lawrence pourrait être le véritable successeur de M. Miyagi à la fin de la série. Daniel a exprimé son intention de ne plus être sensei après le Sekai Taikai, et Amanda LaRusso a suggéré que Johnny devrait être celui qui mènerait le dojo Miyagi-Do à l’avenir. Cependant, Daniel continue de lutter avec les méthodes de son ancien rival et son passé tumultueux.

Les thèmes de la rédemption lient M. Miyagi et Johnny

Dans la première partie de la saison 6 de Cobra Kai, Daniel découvre un coffre caché dans la maison de M. Miyagi contenant des artefacts de son passé trouble. Cela perturbe profondément Daniel, qui apprend que M. Miyagi avait autrefois commis un vol à main armée. Tandis que Johnny n’est pas directement impliqué dans cette intrigue, elle semble néanmoins présager qu’il est le candidat idéal pour reprendre le flambeau de M. Miyagi.

Johnny, le parfait remplaçant de M. Miyagi

Le parcours de Johnny dans Cobra Kai démontre que M. Miyagi aurait parfaitement compris son évolution. La saison 6 semble prévoir un moment où Daniel acceptera que les erreurs passées de M. Miyagi ne définissent pas l’homme qu’il était, ce qui le conduira à comprendre qu’il a critiqué Johnny de manière injuste. La série crée ainsi un parallèle entre les histoires de M. Miyagi et de Johnny, bouclant ainsi la boucle de Cobra Kai.