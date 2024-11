John Rhys-Davies prêt à revenir dans Princesse Malgré Elle 3

L'interprète du Vicomte Mabrey a exprimé son désir de reprendre son rôle pour le troisième volet de la franchise Princesse Malgré Elle.

Tl;dr John Rhys-Davies a exprimé son désir de reprendre son rôle de Vicomte Mabrey dans Princesse Malgré Elle 3.

Anne Hathaway a confirmé son retour dans le rôle de Mia Thermopolis pour ce troisième film.

Les fans sont impatients de retrouver les personnages emblématiques et de découvrir la suite de l’histoire.

Le retour du Vicomte Mabrey ?

John Rhys-Davies, qui incarnait le Viscount Mabrey, un personnage à la fois noble et intrigant dans Un mariage de princesse (la suite directe de Princesse Malgré Elle), s’est montré très enthousiaste lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de revenir dans Princesse Malgré Elle 3 avec Anne Hathaway. Lors d’une interview à Megacon 2024, l’acteur gallois a répondu positivement à cette idée, partageant que l’idée de retrouver l’univers du film le réjouit particulièrement. Il a aussi mentionné que son collègue Chris Pine, qui jouait Lord Nicholas, le prince charmant de Mia Thermopolis, serait également partant pour un retour.

Princesse Malgré Elle 3 avec Anne Hathaway

Il a été officiellement confirmé que Princesse Malgré Elle 3 est en préparation chez Disney. Ce nouveau film sera une suite directe des deux premiers volets et non un reboot, ce qui ravit les fans de la saga. L’une des plus grandes nouvelles vient de la confirmation du retour d’Anne Hathaway dans le rôle de Mia Thermopolis. L’actrice a partagé cette annonce avec ses fans dans une vidéo Instagram, où elle a révélé avec enthousiasme que le projet était bien lancé. Bien que le scénario reste encore secret, il est évident que le film continuera l’histoire de Mia, avec un probable saut dans le temps. Les fans attendent également des nouvelles concernant la participation de Julie Andrews, l’interprète de Clarisse Renaldi. Si ces stars emblématiques de la saga acceptent de revenir, l’ajout de John Rhys-Davies en Vicomte Mabrey semble tout à fait plausible​.

Des souvenirs joyeux du tournage

John Rhys-Davies a également partagé ses souvenirs du tournage de Princesse Malgré Elle 2, qu’il décrit comme une expérience joyeuse et agréable. L’atmosphère sur le plateau était particulièrement détendue grâce à la direction de Garry Marshall, qui encourageait ses acteurs à s’amuser tout en créant un film de qualité. Ces souvenirs chaleureux renforcent l’envie de l’acteur de retrouver ses anciens partenaires et de revivre cette ambiance sur le tournage du troisième film.

Les attentes des fans et l’impact de la franchise

Les fans de Princesse Malgré Elle sont plus que jamais impatients de découvrir ce que le troisième film leur réserve. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui espèrent vivement retrouver les personnages emblématiques de la saga, dont Vicomte Mabrey. La perspective de voir John Rhys-Davies, aux côtés d’Anne Hathaway et Chris Pine, est un sujet qui anime les discussions parmi les fans. La popularité de cette franchise, qui a marqué plusieurs générations, garantit que Princesse Malgré Elle 3 attirera une immense attention et enthousiasmera ses spectateurs à travers le monde.