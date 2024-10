Princesse Malgré Elle 3 : tout ce que vous devez savoir sur le casting et l’histoire

Le troisième volet de la franchise Princesse Malgré Elle est en préparation chez Disney, promettant de raviver la magie et la nostalgie des fans de la première heure.

Une annonce tant attendue a récemment ravi les fans de la saga culte : le troisième volet de Princesse Malgré Elle est désormais en cours de développement. L’actrice américaine Anne Hathaway, qui a captivé le public en incarnant la princesse maladroitement charmante de Génovie, Mia Thermopolis, depuis sa première apparition en 2001, reprendra avec enthousiasme son rôle pour ce nouveau chapitre tant attendu de la franchise.

Miracles happen. Development on “Princess Diaries 3” is moving along with Adele Lim (“Crazy Rich Asians,” “Raya and the Last Dragon”) signing on to direct. https://t.co/DozDRMuYsx pic.twitter.com/OmUH8loujW

— Variety (@Variety) October 4, 2024