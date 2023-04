Joe Biden “demande à voir” si l’intelligence artificielle n’est vraiment pas dangereuse

Joe Biden demande à être convaincu que l'intelligence artificielle n'est pas dangereuse. Ceci pour pouvoir assurer la sécurité des Américains.

L’intelligence artificielle (IA) a atteint un niveau de popularité très impressionnant depuis que ChatGPT est entré en scène. Le robot conversationnel capable de générer des réponses à la manière d’un humain a déclenché une vraie course à l’innovation, avec les géants de la tech et de plus modestes startups qui s’activent pour proposer des systèmes concurrents, plus ou moins robustes, plus ou moins génériques. Le Président des États-Unis, Joe Biden, cependant, veut que ces derniers fassent attention et s’assurent que leurs produits sont sûrs avant de les ouvrir au public. Selon AP et Reuters, le Président américain a rencontré divers conseillers scientifiques et technologiques, parmi lesquels des universitaires et des cadres de Google et Microsoft, pour discuter des “risques et opportunités” de l’intelligence artificielle.

Bien que ce meeting n’entrainerait certainement pas un bannissement de ChatGPT comme c’est arrivé en Italie, le président ne semble pas totalement convaincu que l’IA est totalement sûre à ce stade. Lorsqu’on lui demandait si l’IA était dangereuse, il répondait : “Cela reste à voir. C’est possible.” Il déclarait au groupe présent : “Les entreprises de la tech ont la responsabilité, à mon sens, de s’assurer que leurs produits sont sûrs avant de les rendre publics… L’IA peut aider à résoudre certains défis très difficiles comme la maladie ou le changement climatique, mais il faut aussi prendre en compte les risques envers notre société, notre économie et notre sécurité nationale.”

La Maison Blanche a déclaré aux agences de presse que le Président avait aussi saisi cette opportunité de discuter de “l’importance de protéger les droits et garantir la sécurité pour assurer une innovation responsable et des garde-fous appropriés.” Il rappelait par ailleurs sa précédente demande au Congrès de voter une loi qui viendrait protéger la vie privée des plus jeunes en ligne.

Aucune nouvelle directive n’a été prise, aucun changement important n’a été planifié pendant cette réunion. Ceci étant dit, Russell Wald, du Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, a déclaré à AP que le Président avait posé “les bases pour un dialogue national pour élever l’attention autour de l’IA”. L’année dernière, l’administration Biden avait aussi dévoilé son Plan pour un encadrement juridique et légal de l’IA, une initiative visant à guider le design et le déploiement de l’intelligence artificielle et autres systèmes automatisés de manière à protéger “le public américain à l’ère de l’intelligence artificielle”.