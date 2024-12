Jim Parsons de The Big Bang Theory a aidé Iain Armitage pour Young Sheldon

Découvrez comment Jim Parsons, célèbre pour son rôle dans The Big Bang Theory, a façonné l'interprétation du jeune Sheldon par Iain Armitage.

Iain Armitage relève le défi de Young Sheldon

Interpréter Sheldon Cooper jeune dans la série préquelle de The Big Bang Theory, intitulée Young Sheldon, a été une tâche intimidante pour l’acteur Iain Armitage. Le personnage de Sheldon Cooper, incarné par Jim Parsons dans The Big Bang Theory, est l’un des personnages de sitcom contemporains les plus connus et appréciés du public. Par conséquent, représenter une version plus jeune de ce personnage a présenté un ensemble de défis uniques.

Le soutien inestimable de Jim Parsons

Heureusement, le jeune acteur a bénéficié des conseils avisés de la personne qui connaissait le mieux le rôle : Jim Parsons lui-même. En plus d’être l’un des producteurs exécutifs, Jim Parsons a également assuré la narration de la série. En avril 2024, avant la première de l’épisode final de la série Mémoire, Ian Armitage a confié à Variety l’aide précieuse que Parsons a su lui apporter :

Il m’a surtout appris comment faire l’accent et la façon dont Sheldon voit le monde. Il m’a expliqué que Sheldon cherche l’ordre et a du mal avec les interactions sociales, comment cela peut être désordonné pour lui. Pour Sheldon, aussi incroyable et génial qu’il soit, cela ne lui vient pas facilement. Il peut accomplir toutes ces choses merveilleuses et a un cerveau incroyable, mais certains sentiments peuvent lui être totalement étrangers. C’est assez fascinant et une juxtaposition intéressante pour un personnage et une personne.

Jim Parsons et son regard sur Young Sheldon

Alors qu’il participait à la série préquelle de The Big Bang Theory et prenait le temps d’aider Iain Armitage à incarner Sheldon Cooper de manière efficace, Jim Parsons a presque rejeté Young Sheldon au début. Cependant, la qualité du projet a finalement convaincu Parsons, au point qu’il a même fait une apparition lors du final de la série, jouant un Sheldon plus âgé et plus mature, avec un nouveau look, aux côtés de sa collègue de The Big Bang Theory, Mayim Bialik, qui joue la femme de Sheldon, Amy Farrah Fowler.

Comme on pourrait s’y attendre, Ian Armitage a trouvé fascinant, pour le moins, d’observer Parsons reprendre le rôle qu’ils ont tous deux tant joué. Dans l’interview pour Variety, il a expliqué comment il avait ressenti le fait d’observer Jim Parsons interpréter Sheldon :

C’était définitivement surréaliste. Je pense que c’était étrange et cool et intéressant. Il a dit que, d’une bonne manière, il se sentait comme un invité sur notre plateau. J’étais heureux que cela ne lui semble pas trop bizarre ou hors de l’ordinaire. C’est tout ce que je peux demander.

Où regarder Young Sheldon et The Big Bang Theory ?

Enfin, il convient de noter que Young Sheldon est actuellement disponible en streaming sur Max, tout comme l’intégralité des saisons de The Big Bang Theory.