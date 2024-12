Jim Carrey souhaite revenir dans Le Grinch 2 avec un changement

Une potentielle suite du film How the Grinch Stole Christmas pourrait faire revenir l'acteur américain Jim Carrey dans la peau de la célèbre créature fictive au poils vert.

Jim Carrey et le Grinch : une récidive envisageable ?

L’acteur et humoriste Jim Carrey a récemment évoqué la possibilité de renouer avec le rôle emblématique du Grinch, qu’il a interprété dans le film How the Grinch Stole Christmas réalisé par Ron Howard en 2000. Cependant, une condition majeure devrait être remplie.

Un costume exigeant

La réalisation de ce film avait nécessité pour Jim Carrey de revêtir un costume vert intégral et de subir de longues heures de maquillage. Une expérience qu’il décrit comme épuisante. Toutefois, les progrès technologiques et les améliorations en matière de conception de costumes pourraient rendre cette expérience moins pénible pour l’acteur. Une transformation moins laborieuse pourrait-elle convaincre Jim Carrey de remettre le couvert ?

Des exigences strictes pour l’adaptation

Il convient de rappeler que l’Estate de Dr. Seuss, l’auteur du Grinch, avait établi des directives strictes pour toute adaptation cinématographique de ses œuvres. La veuve de l’auteur, Audrey Geisel, avait notamment fixé un prix de 5 millions de dollars pour les droits d’exploitation cinématographique du Grinch. Elle exigeait en outre une part de 4% des recettes totales du film, ainsi que 50% des revenus des produits dérivés et 70% des bénéfices des livres liés au film.

Quel comédien pour incarner le Grinch ?

En ce qui concerne l’acteur devant interpréter le Grinch, Audrey Geisel avait précisé que celui-ci devait avoir une taille et une morphologie très précises. Des comédiens tels que Jack Nicholson, Jim Carrey, Robin Williams et Dustin Hoffman avaient été mentionnés comme modèles. C’est finalement Jim Carrey qui avait été choisi pour incarner le personnage malicieux.

A noter que nous pourrons retrouver Jim Carrey dans le rôle de Dr. Robotnik dans Sonic the Hedgehog 3, en salle à partir du 20 décembre .