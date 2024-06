Jeremy Renner révèle un scénario de Jason Bourne 5 mettant en scène une alliance avec Matt Damon

Le Jason Bourne 5 de Jeremy Renner devait mettre en scène une confrontation puis une alliance entre les personnages Aaron Cross et Jason Bourne incarné par Matt Damon.

Tl;dr Jeremy Renner avait une idée pour un film de Jason Bourne avec Matt Damon.

Jeremy Renner a joué dans The Bourne Legacy après que Matt Damon ait quitté la franchise.

Jeremy Renner a voulu fusionner les histoires de leurs personnages, mais cela n’a pas abouti.

La franchise Jason Bourne est actuellement en suspens et un nouveau film est en cours de développement.

L’idée inaboutie de Jeremy Renner avec Jason Bourne

L’acteur américain Jeremy Renner, révélé au grand public par son rôle dans The Bourne Legacy, avait une proposition audacieuse pour la suite de la franchise Jason Bourne. Matt Damon avait d’abord incarné cet assassin amnésique dans The Bourne Identity en 2002, avant de faire deux suites directes. Suite au départ de Matt Damon, Jeremy Renner a repris le flambeau en 2011 dans The Bourne Legacy, incarnant Aaron Cross. Son projet avec le réalisateur Justin Lin de faire une suite à ce film n’a pas abouti, Matt Damon ayant repris son rôle en 2016 dans Jason Bourne.

Un duo Bourne-Cross qui ne verra pas le jour

Dans une récente interview, Jeremy Renner a avoué avoir souhaité fusionner les histoires de leurs personnages. Il voulait créer une confrontation entre Jason Bourne et Aaron Cross, avant que ceux-ci ne s’allient pour “tout détruire”. Une idée qui aurait certainement plu aux fans, mais qui n’a malheureusement pas eu l’occasion de se concrétiser.

Et maintenant, que devient la franchise Jason Bourne ?

The Bourne Legacy a reçu des critiques mitigées et a réalisé des performances moyennes au box-office. Il est donc peu probable que Jeremy Renner reprenne son rôle d’Aaron Cross. L’avenir de la franchise Jason Bourne est pour l’instant incertain. Un nouveau film de la saga est en développement, avec Edward Berger à la réalisation. Aucun détail sur l’histoire ou le casting n’a été révélé. Matt Damon a exprimé sa volonté de retourner à la franchise, mais rien n’est encore confirmé. Cela fait maintenant 12 ans que Jeremy Renner a tenté sa chance avec la franchise Jason Bourne, et l’accueil tiède du film signifie qu’un duo Aaron Cross et Jason Bourne n’est pas à l’ordre du jour.