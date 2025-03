Jenna Ortega, l’oubliée de l’univers Marvel

Jenna Ortega, que beaucoup de fans avaient oubliée, a déjà fait partie de l'univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Jenna Ortega a déjà joué dans le MCU avec Iron Man 3.

Les fans spéculent sur son retour éventuel dans le MCU.

Ortega n’a pas confirmé de futurs projets avec Marvel Studios.

Jenna Ortega : un retour dans le MCU en vue ?

Jenna Ortega, actrice prisée de notre époque, jongle entre des projets tels que Death of a Unicorn d’A24 et la deuxième saison très attendue de Wednesday. Mais son emploi du temps chargé n’empêche pas les fans de l’actrice et de Marvel de se demander si elle pourrait un jour faire son grand retour dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Pourquoi grand retour ? Parce qu’en 2013, elle a déjà fait une apparition dans le MCU, plus précisément dans Iron Man 3.

Un rôle mineur dans Iron Man 3

Ortega a déclaré à ce sujet : « Je l’ai fait une fois » lorsque interrogée sur sa possible participation à un futur film Marvel. Si cela vous laisse perplexe, rafraîchissons votre mémoire : son rôle dans Iron Man 3 était celui de la fille du vice-président des États-Unis. Cependant, elle n’est apparue que brièvement à l’écran.

Son expérience sur le tournage a été mitigée. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, l’actrice a révélé que non seulement ses répliques ont été coupées, mais que son personnage a même perdu son nom. La question se pose alors : Jenna Ortega serait-elle prête à redonner une chance au MCU ?

Quel avenir pour Jenna Ortega dans le MCU ?

Depuis, Ortega a acquis une place importante dans de nombreux films et séries que nous connaissons et aimons tous. Les fans du MCU se demandent donc si elle pourrait faire une apparition dans un futur film inspiré des comics. Certains pensaient qu’elle jouerait dans la nouvelle saison de Daredevil, désormais disponible sur Disney+, mais il s’est avéré que ce n’était qu’une rumeur. D’autres fans pensent qu’elle pourrait interpréter Shadowcat dans un futur projet, personnage souvent associé aux X-Men. Cependant, Ortega n’a confirmé aucune perspective future avec Marvel Studios à ce jour.

La popularité d’Ortega a explosé depuis la sortie de Wednesday et de Scream, deux reprises macabres mais amusantes que les fans d’horreur attendaient avec impatience. Avec 2022 comme son année la plus fructueuse grâce à la première saison de Wednesday, elle est désormais sous les feux de la rampe et nous ne pouvons que spéculer sur ce qui l’attend. Seul l’avenir nous dira si cette actrice, si présente dans la communauté de l’horreur, fera son chemin jusqu’à un film Marvel.