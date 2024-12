James Gunn assure que la relation de Superman avec les Lanterns n’affectera pas le film

James Gunn affirme que la relation entre Superman et les Lanterns n'entravera pas l'attention du public lors de la projection du film.

Le film s’insère dans l’univers DC mais sans sacrifier son propre récit.

L’intrigue réconcilie l’héritage kryptonien et l’éducation humaine de Superman.

Un Superman indépendant

Le personnage de Superman, plus rapide qu’une balle, plus puissant qu’une locomotive, capable de sauter par-dessus de grands immeubles en un seul bond, est une figure emblématique de l’univers DC. Toutefois, le réalisateur James Gunn, en charge du prochain film Superman, insiste sur une particularité de ce nouveau volet : son indépendance vis-à-vis des autres productions de DC Studios.

Une place dans l’univers DC, sans compromis

James Gunn, co-responsable de DC Studios avec le producteur Peter Safran, a confirmé que son film ne servirait pas à mettre en place des suites, des dérivés ou des histoires pour le DC Universe en pleine expansion. « Si quelque chose est là juste pour préparer autre chose, c’est sans intérêt », a déclaré Gunn. Il précise que son film Superman est principalement autonome, bien que les fans de DC puissent repérer une ou deux références à de futurs volets du DCU.

Le récit de Superman au premier plan

Le nouveau Superman, anciennement intitulé Superman: Legacy, raconte l’histoire du voyage de Superman pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, au Kansas. « Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et du mode de vie américain, guidé par la bonté humaine dans un monde qui considère la bonté comme démodée », selon le synopsis.

James Gunn réitère que son film est avant tout centré sur le récit de Superman. « Si [Superman] met en place des choses dans Peacemaker, ce qui est le cas, c’est formidable », a déclaré Gunn. « Mais cela ne sera jamais, avec moi, quelque chose pour lequel je vais sacrifier même un moment ou un battement dans une histoire, surtout un film. »

Un casting étoilé

Le casting de Superman est impressionnant, avec notamment David Corenswet dans le rôle de Kal-El/Clark Kent, Rachel Brosnahan dans celui de la journaliste Lois Lane, et Nicholas Hoult en tant que Lex Luthor, l’ennemi juré de Superman. L’équipe est complétée par Pruitt Taylor Vince et Neva Howell en tant que Pa et Ma Kent, et par d’autres acteurs de renom comme Clark et les collègues de Lois au Daily Planet basé à Metropolis.