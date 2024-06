James Cameron recrée un moment emblématique de Titanic dans les deux films Avatar

En recréant une scène mythique de Titanic dans les films Avatar, James Cameron offre un hommage émouvant à ses œuvres passées. Ce détail captivant unit ses deux chefs-d'œuvre.

Tl;dr James Cameron a emprunté des éléments de Titanic pour Avatar.

Des séquences d’action similaires se retrouvent dans Avatar et Titanic.

Les musiques d’Avatar et de Titanic présentent des similitudes frappantes.

Les thèmes d’amour dans Avatar reflètent ceux de Titanic.

James Cameron et son habileté à recycler

Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que James Cameron a une habitude curieuse : il emprunte des éléments de ses propres films pour en composer de nouveaux. Ses films diffèrent certes en termes de thèmes, de tons et de sujets, mais certains motifs reviennent régulièrement tout au long de sa filmographie.

De Titanic à Avatar : des similitudes inattendues

Si The Terminator et Titanic semblent très différents, tous deux invitent cependant les spectateurs à se demander si les conséquences des innovations scientifiques de l’humanité doivent avoir des limites éthiques. De manière similaire, malgré leurs différences, la fin d’Avatar : The Way of Water et le troisième acte de Titanic comportent tous deux de longues séquences d’action tendues où les héros tentent d’échapper à un navire en train de couler.

Un clin d’oeil musical

L’une des similitudes les plus inattendues entre les films de Cameron se trouve dans les bandes originales de Avatar et de Titanic. La musique épique de Titanic composée par James Horner est célèbre pour de bonnes raisons, et la chanson thème “My Heart Will Go On” de Céline Dion reste une pièce incontournable de la musique pop. Il n’est donc pas surprenant que les deux scores d’Avatar, également composés par Horner, s’inspirent de “My Heart Will Go On”.

Une mise en miroir thématique

Les films d’Avatar mettent en scène des histoires d’amour qui font écho à des éléments de l’affaire tragique emblématique de Titanic. Dans Titanic, l’intrigue suit l’histoire d’amour de Jack et Rose, qui tombent amoureux l’un de l’autre sur le navire éponyme malgré leurs différences de classe sociale. De même, Avatar voit Jake tomber amoureux de Neytiri bien qu’elle soit une Na’vi et lui un humain.