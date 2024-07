Jackpot! : John Cena défend Awkwafina dans une folle loterie meurtrière

Amazon MGM Studios dévoile un trailer pour Jackpot! avec John Cena et Awkwafina.

Tl;dr John Cena et Awkwafina sont de retour dans la comédie d’action Jackpot!.

Le film pourrait redorer le blason de Cena après plusieurs échecs.

La réalisation de Paul Feig pourrait être un atout majeur pour Jackpot!.

Awkwafina et Simu Liu apportent leur talent à cette production prometteuse.

John Cena et Awkwafina de retour dans l’action

Un vent de renouveau souffle sur l’univers des comédies d’action. John Cena et Awkwafina réapparaissent sur le devant de la scène avec le premier trailer de Jackpot!. Awkwafina incarne Katie, une actrice en devenir qui déménage à Los Angeles en 2030 et devient la gagnante de la Grande Loterie. Malheureusement, elle ne réalise pas que ce succès fait d’elle une cible à abattre avant la tombée de la nuit pour quiconque souhaite s’emparer de son jackpot de plusieurs milliards de dollars. De son côté, Cena joue le rôle de Noel Cassidy, un agent de protection de la loterie qui s’efforce de maintenir Katy en vie face à une panoplie d’ennemis, y compris son rival de renom, Louis Lewis, interprété par Simu Liu.

Un vent d’optimisme pour John Cena

Si Awkwafina a su maintenir une cote de popularité élevée sur Rotten Tomatoes au cours des cinq dernières années grâce à ses rôles principaux, Cena a connu des critiques contrastées. Son parcours cinématographique a alterné entre des succès tels que The Suicide Squad et Bumblebee et des échecs comme Vacation Friends 2 et Hidden Strike. Cependant, c’est le film d’action-comédie Freelance de 2023 qui a été l’une des plus grandes déceptions de sa carrière, avec un taux d’approbation de seulement 10% de la part des critiques.

Un réalisateur de renom aux commandes

Paul Feig, réalisateur de Jackpot!, pourrait être un facteur clé du succès du film. Principalement connu pour son travail dans le genre comédie, Feig a déjà prouvé son talent pour mélanger humour et action palpitante, notamment avec la comédie The Heat mettant en vedette Sandra Bullock et Melissa McCarthy. Après des réactions mitigées à Last Christmas et The School for Good & Evil, un retour à un genre où il a déjà brillé pourrait être une excellente opportunité pour lui.

Des collaborations prometteuses

Autre atout majeur pour Cena et Feig : leur collaboration avec Awkwafina et Simu Liu. Les deux acteurs ont déjà connu le succès ensemble avec le film du Marvel Cinematic Universe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. De plus, Awkwafina a souvent été saluée pour ses performances dans les comédies centrées sur l’amitié, comme Quiz Lady et Kung Fu Panda 4. Avec une équipe créative prometteuse et un concept unique, Jackpot! pourrait être plus qu’une simple aventure plaisante au public.