Jack Sweeney est de retour avec le compte @ElonJet (légèrement modifié)

Jack Sweeney de retour sur Twitter avec son compte @ElonJet. Dites bonjour à @ElonJetNextDay !

La semaine dernière, Twitter bannissait le compte @ElonJet de Jack Sweeney, compte qui suivait les mouvements du jet privé d’Elon Musk, juste avant de mettre en service de nouvelles règles d’utilisation interdisant le partage de localisation de tiers pouvant nuire à ces mêmes tiers. Aujourd’hui, Jack Sweeney est de retour sur la plateforme avec un autre compte, @ElonJetNextDay, qui continue de suivre les déplacements de l’avion du milliardaire, mais qui ne les partage que 24 heures plus tard.

Et cette fois, le nouveau compte de Jack Sweeney respecte les règles de Twitter, lesquelles indiquent explicitement qu’il est autorisé de partager “toute information publiquement disponible après un délai raisonnable, pour que l’individu ne soit plus à risque”. Le compte existe depuis peu, mais à l’heure d’écrire ces lignes, il était encore actif. Nul ne sait si cela restera ainsi.

Jack Sweeney et son compte @ElonJet sont dans le collimateur d’Elon Musk depuis un certain temps. En janvier, quelques mois avant l’annonce du milliardaire de racheter Twitter, il offrait à Jack Sweeney la somme de 5 000$ pour supprimer son compte. Ce dernier avait refusé la proposition, demandant plutôt 50 000 $. Comme CNBC le précise, @ElonJet comptait plus d’un demi-million d’abonnés.

Dites bonjour à @ElonJetNextDay

Le bannissement est arrivé après qu’Elon Musk racontait qu’une voiture transportant son fils X Æ A-12 avait été suivie par un stalker à Los Angeles. Twitter avait peu après informé Jack Sweeney que son compte “enfreignait les règles de Twitter”, sans pour autant spécifier lesquelles. Elon Musk avait alors déclaré que des “actions légales” allaient être prises à l’encontre de Jack Sweeney et des “organisations qui ont fait du mal à ma famille”.

Le compte @ElonJet sur Mastodon compte plus de 68 000 abonnés à l’heure actuelle et suit les avions appartenant à Elon Musk et d’autres sur Facebook et Instagram. Les bannissements sont monnaie courante ces derniers temps chez Twitter, et le récent sondage du milliardaire demandant s’il devait laisser sa place de PDG a vu les utilisateurs répondre majoritairement par l’affirmative. À suivre !