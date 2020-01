Jabra Elite Active 75t, la version “sport” des écouteurs true wireless arrive

Il existe aujourd'hui des centaines de modèles d'écouteurs true wireless sur le marché, chacun avec leurs spécificités. Jabra est un grand nom dans ce secteur, ses produits plaisant notamment énormément aux sportifs. Voici aujourd'hui les Jabra Elite Active 75t.

Jabra n’est pas un étranger sur le marché des écouteurs true wireless, loin s’en faut. La marque avait commercialisé il y a quelque temps maintenant un produit très connu des sportifs, les écouteurs Elite Active 65t. Et alors que l’on pouvait commencer à penser qu’il était impossible de faire plus compact et plus intéressant encore, Jabra annonce les Elite Active 75t, une version pour les sportifs de ses tous récents Elite 75t.

Jabra dévoile maintenant ses écouteurs Elite Active 75t

Selon Jabra, ces nouveaux Elite Active 75t sont encore 22% plus petits que ses prédécesseurs. Tout en offrant une batterie améliorée de pas moins de 89%. Au total, grâce à son étui de charge, ces écouteurs peuvent vous offrir la bagatelle de 28 heures de musique. Des améliorations ont aussi été apportées quant à la résistance à l’eau de ces écouteurs. Les Elite Active 75t passent ainsi d’une certification IP56 à une IP57. Toujours appréciable même si cela ne saurait suffire pour aller nager avec.

une version “sport” des très récents Elite 75t

Si ces écouteurs true wireless n’offrent pas de réduction active de bruit à proprement parler comme peuvent le faire les Apple AirPods Pro, ils isolent cependant très bien du bruit extérieur. Ceci notamment grâce à des matériaux permettant aux écouteurs de très bien tenir dans l’oreille. Jabra affirme aussi être aujourd’hui parvenu à la forme “la plus optimale” d’écouteurs intra-auriculaires après toutes ces années et les différentes générations de la gamme Elite. Si ces écouteurs Jabra Elite Active 75t vous intéressent, sachez qu’ils seront commercialisés à partir du mois de Février au tarif conseillé de 199$. Un son exceptionnel, une tenue à toute épreuve, un must-have pour les sportifs qui aiment profiter de leur musique préférée en toutes circonstances !