iPhone SE 2 : le nom officiel et les coloris ont fuités

Le site 9to5mac rapporte avoir de nombreuses nouvelles informations, acquises par un lecteur fiable. Depuis la fuite d'une coque de protection, le rythme des révélations s'accélèrent.

L’iPhone SE 2 est le fruit de toutes les rumeurs depuis plusieurs années, mais on sait depuis quelques temps que sa commercialisation aurait dû avoir eu lieue au mois de mars. La pandémie de coronavirus ayant ralenti les chaînes d’approvisionnement et de production en Chine et ailleurs dans le monde, et la priorité étant la lutte contre le virus (quoi qu’Apple s’est contenté de publier une page web tout en commercialisant un nouveau MacBook Air 2020 et Mac Mini), sa distribution a été reportée. Malgré tout, sa production de masse aurait débutée en mars et l’on estime son prix à 399 dollars aux États-Unis, ce qui devrait permettre à Apple de toucher des marchés émergents où ses mobiles haut de gamme ne peuvent percer. Apple a un intérêt financier à ne pas distribuer immédiatement son nouveau téléphone : la fermeture de nombreux magasins à travers le monde freinerait les performances du produit, malgré les achats en ligne.

Des commandes dès aujourd’hui ?

Alors que sa sortie approche donc, 9to5Mac a récolté de nouvelles informations sur l’iPhone SE 2/iPhone9 dont le nom officiel, les couleurs du produit et les options de stockage, d’après un lecteur étant “une source de confiance”. Cette source a dévoilé que les commandes du nouvel iPhone pourrait s’ouvrir dès aujourd’hui, et tout semble indiquer selon le média qu’Apple est prêt à accepter les commandes “très bientôt“. Si à ce jour on a utilisé de façon interchangeable les termes iPhone SE 2 et iPhone 9 pour parler du mobile, Apple opterait pour une dénomination plus simple.

Il serait nommé “iPhone SE 2020”

Selon la source du média, ce serait tout simplement iPhone SE, avec derrière une référence “2020” pour différencier les deux modèles. Les options de couleur comprennent trois choix (Blanc, Noir et PRODUCT(RED)) et au niveau du stockage, Apple opterait pour trois options : 64, 128 et 256 Go. L’analyste Ming-Chi Kuo a confirmé l’an passé les deux premières ainsi que l’existence de la couleur rouge. En revanche, le stockage se portant à 256 Go est une nouveauté. On devrait en savoir plus rapidement.