iPhone : Google Fi en eSIM désormais disponible pour les clients existants

La technologie eSIM, ou SIM électronique, est très intéressante dans la mesure où elle permet de "simuler" une carte SIM physique. Pratique pour les petits objets connectés qui ont besoin de data mobile. Encore faut-il que les opérateurs soient pris en charge.

Le mois dernier, les nouveaux clients de l’opérateur Google Fi sur iPhone pouvaient souscrire via eSIM sur leur appareil – pour peu que celui-ci soit compatible, bien évidemment -. Aujourd’hui, nouvelle évolution sur le sujet. La prise en charge de la technologie eSIM pour Google Fi s’étend désormais aux abonnés existants disposant d’un iPhone. Autrement dit, il est possible de libérer le slot SIM physique de l’iPhone et de continuer de profiter de son abonnement Google Fi.

Google Fi permet à ses abonnés existants sur iPhone de profiter de la eSIM

L’information a été dévoilée par plusieurs rapports d’utilisateurs sur Reddit. Ces derniers ont remarqué une mise à jour de l’application Google Fi indiquant justement que la prise en charge de la eSIM pour les clients existants était désormais effective. Google Fi est un opérateur mobile virtuel proposé aux États-Unis uniquement mais si vous avez l’habitude de voyager outre-Atlantique et que vous prenez un abonnement américain, cela pourrait être très pratique. Si vous ne voyez pas la fonctionnalité, sachez que certains Redditors sont parvenus à l’activer en désinstallant et réinstallant l’application. À tester au besoin.

Pour profiter encore plus facilement de son abonnement mobile

Les eSIM ont grandement gagné en popularité grâce à la simplicité qu’elles apportent. En effet, contrairement aux cartes SIM physiques, les nouveaux clients d’un opérateur qui prend en charge la eSIM peuvent profite de leur abonnement presque immédiatement alors qu’il faut attendre de recevoir par la Poste la carte SIM traditionnelle. Cela permet aussi de libérer un peu d’espace dans le châssis du smartphone. Ce qui permettrait aux fabricants d’ajouter un nouveau composant ou d’augmenter la taille de la batterie, par exemple. Pour l’heure, les iPhone compatibles avec le format eSIM sont les iPhone XR, XS, XS Max, 11, Pro, 11 Pro Max et l’iPhone SE 2020.