iPhone 17 : une rumeur dévoile des détails inquiétants sur Dynamic Island

Une rumeur circule sur le Dynamic Island du prochain iPhone 17 de la firme californienne Apple.

Tl;dr L’iPhone 17 pourrait ne pas changer de design.

La taille de la Dynamic Island resterait la même.

Apple pourrait tout de même apporter d’autres modifications de conception.

Des rumeurs contredites : pas de changement de design pour l’iPhone 17

Malgré les rumeurs qui couraient, l’iPhone 17 d’Apple pourrait ne pas faire peau neuve. C’est du moins ce qu’affirme Ming-Chi Kuo, analyste de renom ayant une solide réputation pour ses prédictions concernant les produits de la marque à la pomme. Selon lui, la taille de la Dynamic Island, cette caractéristique essentielle des derniers modèles d’iPhone, resterait sensiblement la même.

Qu’est-ce que la Dynamic Island ?

La Dynamic Island, introduit avec l’iPhone 14 Pro, est une fonctionnalité qui abrite les capteurs Face ID et la caméra frontale, en plus de mettre en valeur les Activités en direct. Des rumeurs précédentes suggéraient que ce composant allait devenir plus petit ou plus étroit pour l’iPhone 17. Cependant, Kuo a déclaré le 24 janvier : « Je m’attends à ce que la taille de la Dynamic Island reste largement inchangée pour la série iPhone 17 de 2H25. »

Des prédictions contradictoires

Les déclarations de Kuo viennent contredire les prédictions de l’analyste Jeff Pu, qui affirmait en mai 2024 que l’iPhone 17 Pro Max présenterait une Dynamic Island plus étroite grâce à l’adoption d’une lentille métallique plus petite pour Face ID. Il a réitéré cette affirmation en octobre dernier, précisant que seule la version Pro Max bénéficierait de cette caractéristique.

Et les autres changements ?

Malgré ces incertitudes concernant la Dynamic Island, d’autres changements de conception pourraient être apportés aux modèles iPhone 17, notamment une refonte totale du système de caméras. Le nouveau smartphone phare d’Apple est attendu pour septembre, peut-être accompagné de l’ultra-mince iPhone 17 Air.

Quoi qu’il en soit, ces pronostics divergents alimentent le suspense et l’anticipation à l’approche du lancement du nouvel iPhone. Reste à voir qui, de Kuo ou de Pu, aura vu juste.