L’Apple iPhone 17 Air pourrait être encore plus fin que prévu

Selon les dernières rumeurs, l'iPhone 17 Air pourrait être encore plus fin que ce que l'on anticipait, repoussant une fois de plus les limites de la conception technologique.

Tl;dr Apple prévoit de lancer un nouvel iPhone ultra-mince, l’iPhone 17 Air.

L’iPhone 17 Air pourrait être le plus mince jamais créé, avec une épaisseur d’environ 5,5 mm.

Des rumeurs suggèrent que l’appareil ne disposera que d’un support eSIM, sans emplacement pour une carte SIM dédiée.

Le futur iPhone 17 Air, un renouveau dans la gamme des smartphones d’Apple

Un vent de nouveauté souffle sur la gamme de smartphones d’Apple. Selon les rumeurs, l’entreprise américaine prévoit de lancer un nouvel iPhone ultra-mince, appelé l’iPhone 17 Air, plus tard cette année. Ce nouvel arrivant pourrait remplacer le modèle Plus, qui a connu des performances décevantes sur le marché.

Une quête de minceur

Le défi pour Apple est de taille : pour être le plus mince iPhone jamais conçu, l’iPhone 17 Air doit être plus fin que l’iPhone 6 qui mesure 6,9 mm d’épaisseur. Malgré les rapports suggérant que cette quête de minceur pourrait causer des problèmes de conception à Apple, l’analyste Ming-Chi Kuo a prédit que le prochain smartphone de la marque sera encore plus mince. Selon lui, l’iPhone 17 Air pourrait atteindre la finesse record de 5,5 mm.

Un design innovant avec des défis à relever

Cette épaisseur record ne serait cependant pas constante sur l’ensemble de l’appareil. Il est fort probable que la caméra dépasse légèrement, comme c’est le cas sur la plupart des smartphones modernes. Ce renflement de la caméra pourrait affecter l’épaisseur globale de l’appareil. Si l’on prend en compte l’épaisseur actuelle de la caméra de l’iPhone 16, qui est de 3,48 mm, l’iPhone 17 Air pourrait atteindre une épaisseur totale de 8,98 mm.

Compromis entre finesse et fonctionnalités

Malgré cette impressionnante finesse, l’iPhone 17 Air pourrait faire face à quelques sacrifices. En effet, cette quête de minceur pourrait contraindre Apple à n’inclure qu’un seul objectif de caméra, et non un téléobjectif. Par ailleurs, l’iPhone 17 Air ne supporterait probablement que l’eSIM, sans espace pour une fente de carte SIM dédiée. Cette caractéristique pourrait poser des problèmes dans les régions du monde où l’adoption de la technologie eSIM est moins enthousiaste.

Les rumeurs suggèrent également que le modèle mince pourrait comporter des composants de moindre qualité, ce qui pourrait ne pas séduire tous les consommateurs. Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. La sortie de l’iPhone 17 Air n’est prévue que pour la seconde moitié de 2025.