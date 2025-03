iPad Air M3 contre iPad Air M2 : quelles différences ?

Découvrez les différences et les améliorations apportées par Apple à son dernier modèle de tablette.

Tl;dr Le nouvel iPad Air M3 possède le processeur Apple M3.

Il est compatible avec le nouveau Magic Keyboard et diverses fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Les principales différences avec le modèle précédent sont le processeur et le clavier.

Présentation de l’iPad Air M3

Le nouvel iPad Air M3 est enfin là. Doté du processeur Apple M3, ce dernier modèle est également compatible avec un tout nouveau Magic Keyboard. Ces atouts, combinés aux fonctionnalités d’Apple Intelligence, pourraient faire de cet appareil l’un des meilleurs iPads à ce jour.

Comparaison avec l’iPad Air M2

Comment le nouvel iPad Air se distingue-t-il de son prédécesseur, l’iPad Air M2? Voici un aperçu des principales différences :

L’iPad Air M3 est équipé du processeur Apple M3, tandis que l’iPad Air M2 utilise le processeur Apple M2. Cela donne à l’iPad Air M3 un avantage en termes de performances et d’autonomie de la batterie. Clavier : L’iPad Air M3 est compatible avec le nouveau Magic Keyboard, qui offre une expérience de frappe améliorée et une plus grande facilité d’utilisation.

Performances et fonctionnalités

Selon Apple, le nouvel iPad Air est deux fois plus rapide que l’iPad Air M1 et jusqu’à 3,5 fois plus rapide que l’ancien iPad Air avec A14 Bionic. Le processeur M3 de l’iPad Air comprend un CPU à 8 cœurs, qui le rend jusqu’à 35% plus rapide pour les workflows CPU multithreadés que l’iPad Air M1. Il dispose également d’un GPU à 9 cœurs avec des performances graphiques 40% plus rapides que l’Apple M1.

Accessoires et fonctionnalités d’Apple Intelligence

Le nouvel iPad Air M3 est doté de nombreuses fonctionnalités d’Apple Intelligence disponibles via iPadOS 18. Cela inclut des outils tels que Clean Up dans Photos et Image Wand dans l’application Notes. Vous pouvez également vous attendre à une nouvelle version de Siri, qui est un assistant plus conversationnel et intelligent.

L’iPad Air M3 est aussi compatible avec le Magic Keyboard mis à jour, ce qui devrait faciliter l’utilisation de la tablette comme un ordinateur portable à la volée. Ce clavier commence à $269 pour la version 11 pouces et $319 pour le modèle 13 pouces.

Conclusion

Si vous utilisez toujours une ancienne tablette, comme l’iPad Air M1, alors la mise à niveau vers le dernier modèle vaut la peine d’être envisagée. Cependant, à moins que vous ne soyez vraiment à la recherche d’une amélioration des performances, l’iPad Air M2 reste une excellente tablette.