Interstella 5555 de Daft Punk va s’offrir un retour au cinéma pour une seule nuit

Le 12 décembre 2024, les fans de Daft Punk auront l'occasion de découvrir le film d'animation Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem dans une version remasterisée grâce à une technologie de rehaussement par intelligence artificielle.

Tl;dr Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem sera projeté dans plus de 800 cinémas à travers le monde.

Le film d’animation est une collaboration entre Daft Punk (Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo), Cédric Hervet, Kazuhisa Takenouchi et feu Leiji Matsumoto.

En plus de cette version remasterisée, Daft Punk va proposer plusieurs produits dérivés, dont une édition physique du film d’animation et la bande originale en plusieurs formats.

Une projection unique au cinéma

Cette projection marquera la première fois que Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem sera présenté dans son intégralité sur grand écran. À l’origine, le film était découpé en plusieurs clips musicaux qui accompagnaient l’album Discovery, sorti en 2001. L’histoire captivante suit un groupe de musiciens extraterrestres enlevés par un personnage humain maléfique, mélangeant musique et animation de manière innovante. Le 12 décembre 2024, plus de 800 cinémas dans 40 pays accueilleront cet événement, permettant aux fans de vivre une expérience immersive inédite. La projection sera accompagnée d’une qualité sonore exceptionnelle grâce à un mixage en Dolby 5.1 Surround, ce qui promet de ravir les aficionados de l’œuvre de Daft Punk.

Une sortie physique tant attendue

Le jour suivant la projection, le 13 décembre 2024, Daft Punk lancera une édition limitée de Discovery : Interstella 5555 Edition. Cette version collector inclura l’album avec son artwork japonais original, des autocollants et une carte Daft Club, un objet de collection qui rappelle les débuts de l’album en 2001. Cette sortie physique du film d’animation Interstella 5555 permettra aux fans de posséder une pièce de l’histoire de Daft Punk et de revivre la magie de Discovery. Les collectionneurs apprécieront également la qualité de cette réédition, qui met en avant l’esthétique visuelle et sonore du groupe.

Une édition limitée pour les collectionneurs

Daft Punk a conçu cette édition limitée avec un souci du détail et un respect pour ses fans. Au total, 5.555 vinyles dorés, 5.555 CD numérotés et 25.000 vinyles noirs seront disponibles, ajoutant une valeur de collection significative. Ces chiffres thématiques, qui correspondent au nom de l’album et à son impact culturel, sont un hommage à l’héritage musical du duo. En outre, une ligne de marchandises en édition limitée mettant en avant les Crescendolls, le groupe animé central du film d’animation Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, sera également proposée. Ces articles exclusifs offriront aux fans l’occasion de célébrer leur passion pour Daft Punk tout en enrichissant leur collection.

Un hommage à Leiji Matsumoto

Le retour de Interstella 5555 est aussi un hommage à Leiji Matsumoto, le légendaire créateur de l’animation japonaise, qui a collaboré avec Daft Punk pour créer cet univers visuel unique. Leiji Matsumoto, décédé en 2023, a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l’animation, et sa vision artistique a grandement contribué à l’attrait de Interstella 5555. Ce projet, qui mélange la musique et le cinéma d’animation, continue d’inspirer de nombreux artistes et créateurs à travers le monde. En ravivant cet héritage, Daft Punk rappelle l’importance de l’innovation et de la créativité dans l’art, tout en unissant les générations autour de leur musique intemporelle.