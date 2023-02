Albator : Leiji Matsumoto, le créateur du corsaire de l’espace, est décédé

Le mangaka japonais Leiji Matsumoto a succombé des suites d'une insuffisance cardiaque à l’âge de 85 ans.

Né en 1938 sur l’île de Kyushu, dans le sud-ouest du Japon, Leiji Matsumoto a commencé à dessiner à l’âge de six ans suite à son admiration pour les travaux d’Osamu Tezuka. Nombre de ses œuvres appartiennent au genre du “battlefield comics” avec plus de 150 histoires décrivant la tragédie de la guerre. Il est principalement connu pour Space Battleship Yamato, Albator, Galaxy Express 999 et Interstella 5555 : The Story of the Secret Star System, en collaboration avec l’ancien groupe de musique électronique français Daft Punk pour la promotion de l’album Discovery.

Miyako Maki, épouse de Leiji Matsumoto et directrice déléguée de Studio Leijisha, a déclaré dans un communiqué :

Il a quitté l’hôpital le 12 février dernier pour emprunter un chemin bordé d’étoiles. Il était âgé de 85 ans. Sa famille proche a déjà organisé une cérémonie funéraire privée. Je pense qu’il a mené une vie heureuse, suivant ses pensées de liberté à travers les histoires qu’il a créées dans ses mangas. Matsumoto disait souvent “vous pourrez me rencontrer à nouveau dans cet endroit qui connecte les anneaux distants du temps”. J’y crois, et j’attend que ce jour arrive. A tous les fans qui l’ont soutenu, à toutes ces personnes qui ont participé au partage de ses œuvres dans le monde, au gouvernement et organismes qui l’ont aidé, aux créateurs de mangas qui l’ont poussé à affirmer ses compétences dans sa jeunesse, et à tout le personnel hospitalier qui l’ont aidé vers ce dernier voyage – je vous adresse ma gratitude la plus sincère. Merci infiniment. Je suis navrée, mais je ne peux accepter aucun cadeau, message, ou fleurs pour les condoléances. Je prévois d’autoriser les fleurs et messages à l’occasion d’une cérémonie d’adieu, qui sera organisée plus tard. Je ne peux pas encore vous communiquer quoi que ce soit à cet égard.

Leiji Matsumoto, une icône de la pop culture

Décoré en 2012 par la France de la médaille de chevalier de l’Ordre des arts et des lettres, Leiji Matsumoto a fêté en 2013 ses 60 ans de carrière au Festival de la bande dessinée d’Angoulême, dont il était l’invité d’honneur. Il avait plus récemment participé à la Japan Expo, grand salon dédié à la pop culture japonaise, à Paris, en 2019, avec une autre légende du manga, son compatriote Go Nagai, auteur de Goldorak.