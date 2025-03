Intel parie sur Lip-Bu Tan pour relancer le géant des semi-conducteurs

Lip-Bu Tan est chargé de redresser Intel, en difficulté sur le marché des puces et de l’intelligence artificielle.

Tl;dr Lip-Bu Tan est nommé PDG d’Intel pour relancer l’entreprise après plusieurs années de difficultés.

Intel fait face à une concurrence féroce, notamment de Nvidia, et à des pertes de parts de marché dans l’intelligence artificielle.

Lip-Bu Tan doit accélérer la transformation stratégique d’Intel pour restaurer sa position et rassurer les investisseurs.

Un nouveau capitaine pour un navire en difficulté

Intel a annoncé la nomination de Lip-Bu Tan en tant que nouveau PDG, succédant aux co-directeurs généraux intérimaires David Zinsner et MJ Holthaus. Tan, ancien dirigeant de Cadence Design Systems et ex-membre du conseil d’administration d’Intel, est appelé à redresser l’entreprise après quatre années agitées sous Pat Gelsinger. Le marché a réagi positivement à cette annonce, avec une hausse de 12% de l’action en post-séance. Lip-Bu Tan revient également au sein du conseil d’administration, marquant la fin d’une phase instable qui a vu Intel confrontée à des pressions sur ses ventes et à des appels d’investisseurs pour réduire les coûts.

Un virage stratégique attendu

Sous la direction de Pat Gelsinger, Intel avait tenté de se transformer en fabricant de puces pour d’autres entreprises, un pari ambitieux mais coûteux. Malgré des investissements massifs, dont la construction d’un complexe de 20 milliards de dollars dans l’Ohio, Intel n’a pas réussi à enrayer la baisse de ses revenus. Face à la concurrence féroce de rivaux comme Nvidia, certains analystes ont évoqué la possibilité d’une cession de divisions stratégiques, notamment ses activités de fonderie ou ses processeurs pour serveurs et PC. L’arrivée de Lip-Bu Tan vise à clarifier cette stratégie et restaurer la confiance des actionnaires.

Les défis d’une relance dans un secteur en mutation

Lip-Bu Tan prend les rênes d’Intel à un moment où l’entreprise est en perte de vitesse, particulièrement sur le marché de l’intelligence artificielle dominé par Nvidia. La société a été écartée du Dow Jones Industrial Average, remplacée par son concurrent. Tan a déclaré vouloir renforcer les domaines où Intel conserve un avantage tout en prenant des risques calculés pour rattraper son retard ailleurs. Il devra aussi gérer l’incertitude liée à la conjoncture économique mondiale, les tensions commerciales et l’excédent d’inventaire chez ses clients.

Un espoir de redressement sous la houlette de Tan

Frank Yeary, président du conseil indépendant d’Intel, s’est montré confiant quant à la capacité de Tan à restaurer la valeur pour les actionnaires. Tan bénéficie d’une réputation solide dans le secteur pour sa capacité à générer de la croissance et de la rentabilité, comme en témoigne son parcours chez Cadence. David Zinsner reprend son poste de directeur financier, tandis que MJ Holthaus reste responsable des produits Intel. Cette nouvelle équipe dirigeante devra s’attaquer rapidement aux défis de compétitivité d’Intel, dans un marché des semi-conducteurs en pleine transformation.