Intel abandonne Falcon Shores et mise tout sur Jaguar Shores

Face à une concurrence acharnée et des résultats financiers en berne, Intel revoit sa stratégie en matière d’intelligence artificielle.

Tl;dr Intel annule Falcon Shores pour se concentrer sur Jaguar Shores, un GPU conçu pour l’IA et le calcul haute performance.

Intel peine face à Nvidia et AMD et cherche à stopper la perte de parts de marché dans les centres de données.

Les finances d’Intel restent fragiles, avec des revenus en baisse et une restructuration en cours pour redresser la situation.

Un revirement stratégique pour Intel

Face à la concurrence féroce de Nvidia et AMD, Intel a choisi de réorienter sa stratégie en abandonnant Falcon Shores au profit de Jaguar Shores. Ce nouveau GPU, dédié à l’inférence en IA et au calcul haute performance, pourrait être fabriqué avec le processus avancé 18A d’Intel. Cette décision s’explique par les performances décevantes de Gaudi, le premier processeur IA d’Intel, et le manque d’intérêt des entreprises pour Falcon Shores. Intel veut désormais proposer des solutions à l’échelle des racks pour mieux répondre aux attentes du marché.

Une lutte intense contre Nvidia et AMD

Intel peine à s’imposer sur le marché des centres de données dominé par Nvidia. AMD, de son côté, gagne du terrain dans les serveurs et les PC. Pour redresser la barre, Intel s’engage à défendre chaque opportunité dans ce secteur stratégique. Son processeur Xeon actuel a permis de réduire l’écart de ventes avec AMD, et son successeur, Diamond Rapids, attendu en 2026, devrait poursuivre cette dynamique. Le fabricant américain de semi-conducteurs sait qu’il doit stopper la perte de parts de marché si elle veut retrouver une croissance durable.

Des résultats financiers en baisse

Intel a annoncé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2024, soit une baisse de 7 % sur un an. Malgré un bénéfice inférieur aux attentes, les investisseurs ont réagi positivement, entraînant une hausse de 3 % de l’action en après-bourse. Toutefois, la société prévoit des revenus plus faibles pour le premier trimestre 2025. Après trois années consécutives de recul, Intel doit impérativement inverser la tendance pour regagner la confiance des marchés et des actionnaires.

L’avenir d’Intel entre incertitudes et restructuration

Intel traverse une période de transition marquée par des changements de direction et une restructuration majeure. Après le départ du PDG Pat Gelsinger, Michelle Johnston Holthaus et David Zinsner assurent l’intérim sans précision sur la nomination d’un successeur. En parallèle, Intel réduit ses coûts en supprimant 15.000 postes et en limitant ses investissements. Son activité de fonderie, désormais indépendante, peine encore à être rentable. L’entreprise espère un retour à l’équilibre d’ici 2027 grâce à la fabrication de ses propres puces, notamment Panther Lake et Nova Lake, attendues respectivement en 2025 et 2026.