Intel atteint (encore) les 6 GHz avec ses processeurs desktop de 14ᵉ génération. De l'IA pour overclocker la bêta, mais pas de NPU dans ces nouveaux processeurs.

Il y a quelque temps, Intel lançait son Core i9-13900KS, offrant 6 GHz de base. Aujourd’hui, le fondeur revient à ces fréquences avec son CPU de 14ᵉ génération, le i9-14900K. Une fréquence atteinte en mode “Thermal Velocity Boost”, autrement dit, pendant peu de temps, mais c’est un argument dont peut se vanter Intel par rapport à AMD.

Ces puces desktop sont différentes des puces récemment annoncées Core Ultra 14ᵉ génération pour les portables. Pour ces machines, Intel se concentre sur l’efficience tandis que pour les puces desktop, il n’est question que de performances. Cette génération est la dernière itération sur l’architecture existante d’Intel, en poussant tous les curseurs à fond, pour faire mieux que la concurrence. Le i9-14900K consomme ainsi 253 W, comme son prédécesseur.

La puce la plus haut de gamme d’Intel devrait attirer l’attention, mais les joueurs connaisseurs seront peut-être plus intéressés par le i7-14700K, désormais équipé de 20 cœurs (8 performance et 12 efficience), capable d’atteindre 5,6 GHz en Turbo Boost Max 3.0. Et son tarif annoncé de 409 $ est bien en deçà des 589 $ du 14900K.

En ce qui concerne les benchmarks, Intel affirme que le 14900K est jusqu’à 23 % plus rapide que le AMD Ryzen 9 7950X3D sur Starfield en 1080p. L’entreprise annonce aussi une puce 54 % plus rapide que la puce AMD équivalente en multi-tâche avec After Effects et Premiere Pro. Une comparaison quelque peu biaisée dans la mesure où Intel a testé une tâche d’Auto Reframe dans Premiere Pro qui fonctionne avec ses graphismes UHD, lesquels ne sont pas parfaitement pris en charge par AMD.

Toujours selon Intel, le i9-14900K peut dépasser les 100 fps dans Total War: Warhammer III en jouant, streamant et enregistrant en 1080p avec les paramètres en ultra. Ce jeu étant aussi optimisé spécifiquement pour cette 14ᵉ génération, vous n’aurez pas les mêmes résultats avec tous les jeux.

De l’IA pour overclocker la bêta, mais pas de NPU dans ces nouveaux processeurs

Et si vous voulez encore overclocker la bête, Intel vous simplifie la tâche avec sa nouvelle fonction XTU AI Assist, qui ne sera disponible que sur le i9-14900K. L’app peut déterminer rapidement les paramètres idéaux pour obtenir des performances stables. Intel a entraîné son modèle IA d’overclocking sur des centaines de CPU, ainsi qu’une grande variété de cartes mères et d’options de refroidissement. Une fois le processus terminé, vous pouvez les accepter telles quelles ou les ajuster encore à votre convenance.

À noter, ces processeurs de 14ᵉ génération n’embarquent pas de NPU, pour l’accélération de l’intelligence artificielle, contrairement aux puces Core Ultra. Cette nouveauté sera très certainement présente dans la prochaine génération, avec la toute nouvelle architecture. Quoi qu’il en soit, c’est un choix assez difficile à comprendre considérant le positionnement tarifaire de ces puces.

Les puces desktop Intel 14ᵉ génération sont disponibles dès aujourd’hui chez les revendeurs et fabricants.