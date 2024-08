IINA, l’un des meilleurs lecteurs media pour Mac

Si QuickTime et VLC avaient un enfant, ce serait IINA.

VLC est un incontournable dans la vie de tout utilisateur de Mac. Et ce n’est pas une mauvaise app pour la vidéo. VLC peut lire tout ce que vous lui demandez, et c’est gratuit et open-source. Mais VLC n’a pas vraiment changé depuis plus de dix ans, et avec les derniers MacBook dotés d’une puce Apple Silicon, l’app peut parfois sembler lente.

Si vous avez déjà eu cette impression, il est temps de tester IINA. Comme VLC, c’est aussi une app gratuite, open-source et régulièrement mise à jour. Le tout dans un emballage moderne, rapide et fluide, comme si Apple avait réalisé sa propre version de VLC. Si vous envisagez de vous passer de VLC, voici les raisons en faveur de IINA.

Une interface rapide et personnalisable

IINA veut se faire oublier dès que vous commencez à l’utiliser. Si VLC peut parfois mettre un peu de temps avant de lire un gros fichier 4K, IINA est instantané. Vous glissez-déposez votre fichier, la lecture démarre et l’interface disparaît en deux secondes. Ce que ne peut pas offrir VLC aujourd’hui.

L’interface est largement inspirée de QuickTime, avec sa propre touche. On retrouve des éléments sombres et translucides, mais qui vont bien plus loin que ce que propose QuickTime.

Dans les Réglages, il est possible de personnaliser rapidement toute l’interface. Dans la section Général, vous pouvez activer une option permettant de lire automatiquement en plein écran dès le lancement. Vous pouvez aussi choisir de mettre en pause automatiquement lorsque vous quittez le plein écran.

Dans la section UI, vous pouvez activer l’option permettant de toujours avoir le lecteur par-dessus les autres fenêtres (pas besoin d’utiliser le mode picture-in-picture manuellement).

Par défaut, l’app propose un menu barre d’outils flottant façon QuickTime, mais vous pouvez choisir de l’ancrer en haut ou en bas, pour moins distraction. La barre d’outils elle-même est personnalisable et vous pouvez ajouter d’autres contrôles pour les sous-titres, le mode plein écran et les captures d’écran. Attention cependant, les boutons sont un peu petits, et l’on oublie facilement que la fonction Playlist est cachée derrière l’un de ces petits boutons, alors qu’il s’agit d’un point central dans VLC.

Un écran d’accueil utile

Les écrans d’accueil dans les apps peuvent parfois être plus gênants qu’autre chose. Celui d’IINA, par contre, propose quelque chose de très utile : l’historique de vos récentes lectures et la reprise de la lecture où vous vous étiez arrêté(e). Et bien sûr, la lecture est instantanée. Depuis l’écran d’accueil, vous pouvez aussi lancer la lecture d’un stream.

Un gestionnaire de sous-titres très évolué

Pendant des années, VLC a proposé un gestionnaire de sous-titres, mais en tant que plugin. Télécharger les sous-titres est un réflexe pour nombre d’utilisateurs, et l’opération n’est pas toujours simple. Avec VLC, les résultats sont souvent mitigés. L’expérience est bien meilleure avec IINA. La fonctionnalité est native, moderne, rapide et fiable.

IINA est une option moderne très intéressante à VLC, qui ne sacrifie pas les performances offertes par VLC. Si vous êtes sur Mac, n’hésitez pas à tester, vous risqueriez d’être conquis(e).