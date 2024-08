Cette app permet de modifier les actions initiées lorsque vous fermez votre MacBook. Un petit utilitaire dont vous ne pourrez plus vous passer.

Lorsque vous n’avez pas d’écran externe branché sur votre MacBook, quand vous fermez ce dernier, vous mettez tout l’ordinateur en veille. Simple et efficace. Lorsqu’il y a un écran, une souris et un clavier, par contre, fermer le MacBook permet de l’utiliser en mode « coquille », autrement dit, vous pouvez utiliser l’ordinateur avec l’écran, le clavier et la souris externes. Ce comportement par défaut convient dans la majorité des cas, ce qui explique pourquoi Apple ne pousse pas plus loin, mais peut-être voudriez-vous que le MacBook se mette en veille, même si un écran externe est branché. Ou pourquoi pas l’éteindre totalement ? Si c’est votre cas, essayez Clamshell, une app gratuite qui vous offre le choix.

Cette app permet de modifier les actions initiées lorsque vous fermez votre MacBook

Cette application vit dans la barre de menu et vous offrez cinq options. Il y a le comportement par défaut, décrit ci-dessus, et quatre autres. « Sleep » met votre MacBook en veille dès que vous rabattez l’écran, même si un autre écran est branché. Pratique si vous utilisez un écran externe, mais que vous n’utilisez jamais votre MacBook en mode coquille.

« Shut Down » va plus loin en éteignant totalement votre ordinateur – il faut pour cela installer un petit utilitaire supplémentaire -. Éteindre l’ordinateur est utile si vous voulez préserver l’autonomie, mais c’est assez extrême. Vous risquez par exemple de perdre un travail non sauvegardé et vous devrez redémarrer l’ordinateur pour l’utiliser ensuite. Mais si vous utilisez votre machine dans un lieu public, c’est l’option la plus sécurisée, dans la mesure où il est très difficile d’accès à un Mac sans le mot de passe si celui-ci est totalement éteint.

Un petit utilitaire dont vous ne pourrez plus vous passer

Ces deux options sont simples à comprendre, mais il y en a deux autres un peu plus particulières. La première, « Keep External Displays On & Prevent Idle Sleep », garde l’écran allumé et l’empêche de passer en veille. C’est utile si vous souhaitez garder un élément toujours visible, même si vous n’utilisez pas l’ordinateur de manière active.

La dernière option, « Turn Off Displays & Prevent Idle Sleep », éteint vos écrans, mais pas la machine. Parfait si vous voulez que votre MacBook continue de lire la musique ou autre avec l’écran éteint. À noter, cela ne fonctionne pas si vous l’ordinateur n’est pas branché sur secteur, pour ne pas épuiser votre batterie.

Ces quatre options sont absolument parfaites, on se demande bien pourquoi Apple ne permet-il pas de configurer cela nativement. Heureusement, Clamshell existe, est gratuite et fait parfaitement le travail.