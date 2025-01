iFixit propose des pièces de rechange officielles pour réparer la Xbox Series XIS

Microsoft s'associe à iFixit pour commercialiser des pièces de rechange pour les Xbox Series XIS.

Le programme de réparabilité élargi de Microsoft

Microsoft a récemment annoncé une série d’initiatives visant à renforcer la durabilité de ses produits Xbox. La plus notable est l’extension de son programme de réparabilité. Les propriétaires de consoles Xbox Series XIS pourront bientôt acheter des pièces de rechange officielles sur le Microsoft Store et iFixit. Cela leur permettra de réparer eux-mêmes leur console, même après l’expiration de la garantie. Auparavant, seules les pièces des manettes étaient disponibles sur le Microsoft Store. Désormais, des composants pour les éditions tout numérique et à disque de la Series X sont accessibles. De plus, iFixit propose à la vente un kit d’outils spécial Xbox.

uBreakiFix, premier prestataire de services autorisé par Xbox

À partir du 20 janvier 2025, uBreakiFix by Asurion devient le premier fournisseur de services autorisé par Xbox. Il effectuera les réparations de consoles dans près de 700 points de vente participants aux États-Unis. Jusqu’à présent, les réparations Xbox autorisées en personne n’étaient disponibles que dans le Microsoft Store. Désormais, les joueurs auront un plus grand choix de lieux pour faire réparer leur console sans risquer de perdre leur garantie.

Des initiatives durables pour l’environnement

« En élargissant le nombre de moyens par lesquels les joueurs peuvent obtenir du soutien et des réparations pour leurs consoles Xbox, nous aidons également à prolonger la durée de vie des appareils Xbox, à réduire les déchets, à favoriser la réutilisation et, finalement, à réduire notre impact environnemental« , a écrit Trista Patterson, directrice de la durabilité du gaming chez Xbox, dans un article sur Xbox Wire.

Par ailleurs, Microsoft a annoncé que les emballages des Xbox Series XIS ne contiennent plus de plastiques à usage unique, suite à une transition vers des matériaux entièrement à base de papier et de fibres. De plus, grâce à des améliorations récentes dans la gestion du contenu vidéo par la Xbox Series S, la consommation d’énergie a été réduite en moyenne de 10% lorsque les applications multimédia sont utilisées.