iCloud saturé ? 5 astuces pour libérer de l’espace

Découvrez comment optimiser votre espace de stockage iCloud en cinq étapes simples, mais efficaces, pour maximiser l'utilisation de votre espace et améliorer la gestion de vos données dans le service cloud d'Apple.

Tl;dr La gestion efficace du stockage iCloud peut vous faire économiser de l’argent et des soucis.

Identifier les fichiers qui occupent le plus d’espace est une étape clé.

Les sauvegardes, les anciens messages et les fichiers volumineux peuvent être nettoyés pour libérer de l’espace.

La maintenance régulière de votre iCloud est essentielle pour gérer efficacement le stockage.

Optimisez votre espace iCloud

Vous êtes à court de stockage iCloud ? Pas de panique, vous n’êtes pas seul. Même avec l’un des meilleurs iPhones, les 5GB gratuits offerts par Apple ne suffisent pas toujours, surtout si vous stockez beaucoup de photos et de fichiers. Avant de penser à passer à une offre payante, vous seriez surpris de voir combien d’espace vous pouvez récupérer simplement en faisant un peu de ménage.

Identifiez ce qui consomme de l’espace

Avant de commencer à supprimer des fichiers, il est judicieux de voir quels types de fichiers occupent le plus d’espace. Pour ce faire, allez dans les paramètres de votre appareil, naviguez jusqu’à Général et sélectionnez Stockage iPhone. Vous y verrez un graphique représentant la répartition de l’utilisation de votre espace iCloud.

Faites le ménage dans vos sauvegardes et vos messages

Les sauvegardes de vos appareils sont souvent responsables de la saturation de votre espace iCloud. Il se peut que vous ayez configuré votre ancien iPhone pour sauvegarder automatiquement vos données dans le cloud, sans jamais supprimer ces fichiers par la suite. De même, si vous êtes un utilisateur d’iPhone depuis plusieurs années, vous pourriez avoir plus d’un gigaoctet de vieux messages stockés dans votre compte iCloud. Il est donc temps de faire un peu de ménage et de supprimer ce dont vous n’avez plus besoin.

Gérez votre bibliothèque photo et votre iCloud Drive

Il est fort probable que votre bibliothèque photo occupe une grande partie de l’espace de votre compte iCloud. Il est donc important de passer en revue vos albums et de supprimer les photos dont vous n’avez plus besoin. N’oubliez pas de vider également l’album « Récemment supprimé » pour récupérer définitivement l’espace de stockage. De même, votre iCloud Drive peut contenir de nombreux documents, PDFs et fichiers d’applications dont vous n’avez plus l’utilité.

La maintenance iCloud : la clé d’un espace optimisé

Il est essentiel de nettoyer régulièrement votre espace de stockage iCloud pour libérer de l’espace, rester au-dessus du désordre et éviter de devoir payer pour plus de stockage. Si malgré tout, vous rencontrez toujours des problèmes d’espace, vous devriez alors envisager de passer à une offre de stockage iCloud supérieure.