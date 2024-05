Humane, le fabricant du AI Pin, chercherait un acheteur

Selon Bloomberg, l'objectif de vente se situerait entre 750 millions et 1 milliard de dollars. Pensez-vous que la transaction se fera à ce prix ?

Tl;dr Humane prévoit de vendre son entreprise, selon Bloomberg.

La startup est connue pour son AI Pin, un assistant IA portable.

Humane espère vendre pour un montant compris entre 750 millions et 1 milliard de dollars.

Les efforts de vente de Humane en sont encore à leurs débuts.

Humane cherche un acquéreur pour son activité

À peine un mois après le lancement de son nouveau produit, l’AI Pin, la startup technologique Humane envisage de vendre ses activités. Selon les informations de Bloomberg, l’entreprise travaille actuellement avec un conseiller financier dans l’espoir de réaliser une vente d’un montant oscillant entre 750 millions et 1 milliard de dollars.

L’AI Pin, une promesse décevante ?

Qualifié de “bouton Siri portable” par Cherlynn Low d’Engadget, l’AI Pin est un petit appareil conçu pour offrir un accès direct à un assistant virtuel. Néanmoins, certaines critiques ont émis des réserves quant à son utilité et sa performance. D’après nos tests, l’appareil a eu du mal à répondre rapidement aux questions, générant des réponses parfois sans lien avec la requête initiale. Par ailleurs, son pavé tactile a tendance à chauffer à l’utilisation, sa batterie laisse à désirer et son écran projecteur, malgré son concept novateur, est difficile à manipuler.

Un prix excessif pour une technologie mitigée ?

Humane, qui a réussi à attirer l’attention et à lever 230 millions de dollars auprès d’investisseurs renommés, a fixé le prix de son AI Pin à 700 dollars, en plus d’une cotisation mensuelle de 24 dollars pour accéder à sa technologie et au service 4G sur le réseau de T-Mobile. Cette tarification, qui paraîtrait excessive pour certains, pèse sur la réputation de l’entreprise et sa chance de se vendre au prix souhaité. En revanche, Humane a affirmé sur son site qu’elle prend en compte les retours des utilisateurs et qu’elle a identifié plusieurs domaines d’amélioration à traiter.

Un marché difficile à conquérir

Le marché des appareils IA dédiés est difficile à conquérir, notamment face à des alternatives plus économiques telles que le Rabbit R1, vendu à 199 dollars. D’après Bloomberg, bien que la vente de l’entreprise soit encore à un stade précoce, on ignore si Humane parviendra à conclure une transaction.