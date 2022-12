HTC va révéler son concurrent du Meta Quest le mois prochain

HTC dévoilera son concurrent du Meta Quest le mois prochain, un casque qui ne manque pas d'intérêt.

HTC a de grands projets pour le CES, et cela inclut l’officialisation d’un casque tout-en-un avec prise en charge de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. L’entreprise annoncera officiellement ce casque, qui semble petit et léger, pour la toute première fois le 5 janvier prochain, mais elle a fourni à The Verge un rendu 3D qui montre un design façon grosse paire de lunettes. L’appareil, dont HTC n’a toujours pas dévoilé le nom officiel, semble aussi avoir des caméras à l’avant et à l’arrière.

Ces caméras devraient être les composants essentiels du projet de HTC de fournir un flux vidéo traversant (passthrough) couleur. Comme avec les Meta Quest Pro et Pico 4, vous pourrez donc avoir une version colorisée du monde physique qui vous entoure sans devoir retirer le casque. Cela devrait aussi permettre à HTC d’offrir des expériences de réalité mixte plus immersives que ce que l’on peut avoir avec un flux vidéo passthrough en noir et blanc. De plus, le casque pourrait aussi offrir une gamme plus dynamique que les modèles concurrents, ce qui devrait permettre à leurs porteurs de lire plus facilement le texte sur un écran d’ordinateur ou de smartphone (tout du moins sans enlever le casque).

Un casque qui ne manque pas d’intérêt

HTC explique par ailleurs que son casque dispose d’une autonomie de deux heures sur une même charge, avec des manettes à six degrés de liberté et le suivi des gestes de la main. Le casque peut fonctionner de manière indépendante, mais vous pouvez aussi le brancher à un PC pour les jeux VR les plus demandeurs en ressources. Vous pouvez utiliser le casque pour faire de l’exercice, pour le pur divertissement ou pour vos activités professionnelles, les possibilités sont infinies.

Nul ne sait, à ce stade, si le suivi des mouvements oculaires sera de la partie, mais il y a un capteur de profondeur qui pourrait proposer un mapping plus clair de l’environnement de l’utilisateur. HTC a aussi indiqué à The Verge que le casque protègera la vie privée de l’utilisateur en stockant les données sur une partition locale chiffrée. Le prix et la disponibilité n’ont pas encore été annoncés. Nous découvrirons tous les détails de ce casque – y compris son nom public et comment il pourrait vraiment rivaliser face au Meta Quest – dans quelques semaines.