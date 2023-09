Hot Lap Racing : un jeu de course automobile orienté simcade

Just For Games et Zero Games Studio dévoilent Hot Lap Racing.

Si Hot Lap Racing proposera des véhicules réels, des pistes authentiques et des pilotes légendaires, son gameplay ne mettre pas l’accent sur le plaisir ou le réalisme, mais cherchera à trouver l’équilibre entre les deux. Les joueurs découvriront l’histoire du sport automobile à travers des véhicules mythiques, comme la KGM eCup 200, la Mygale F4 gen.2, la Ligier P217 ou encore la Mygale F3 R, et de nombreuses célébrités ayant fait les beaux jours du monde de la course.

Un teaser pour Hot Lap Racing

En plus de faire la course contre des amis ou des adversaires du monde entier en ligne, le mode carrière de Hot Lap Racing permet d’incarner un jeune pilote qui souhaite atteindre le sommet du sport automobile.

Hot Lap Racing sortira l’année prochaine sur Nintendo Switch et PC (Steam). Cette nouvelle licence est développée par une équipe de passionnés de sport automobile qui a travaillé sur multiples jeux de voitures de course qui ont marqué les esprits comme Test Drive Unlimited.