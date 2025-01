Horizon de Kevin Costner reçoit enfin l’attention qu’il mérite

Après une longue attente, le western américain Horizon de Kevin Costner a désormais la reconnaissance tant méritée et suscite l'intérêt du public.

Tl;dr Horizon: An American Saga de Costner fait un flop au cinéma.

Le film trouve son public sur Netflix, boostant son potentiel de suite.

Le film est actuellement le deuxième plus populaire sur la plateforme.

Un nouveau départ pour « Horizon »

Le rêve de western de Kevin Costner, Horizon: An American Saga, a connu un début difficile. Malgré le financement personnel conséquent de l’acteur, le film a fait un flop lors de sa sortie en salles. Récoltant seulement 38 millions de dollars à l’échelle mondiale, l’avenir de la saga prévue en quatre volets semblait compromis, d’autant plus que le deuxième opus avait déjà été tourné.

Un succès inattendu sur Netflix

Cependant, le destin de Horizon a pris un tournant inattendu. Après que la sortie du Chapitre 2 ait été retirée du calendrier de Warner Bros., le film a trouvé un public plus large grâce au streaming. En effet, depuis son ajout sur Netflix au début de l’année, Horizon a gagné en popularité et se positionne désormais comme le deuxième film le plus regardé sur la plateforme.

Un regain de popularité prometteur

En seulement quelques jours, Horizon a grimpé dans le classement des films Netflix, se plaçant juste derrière In the Heart of the Sea. Cette popularité grandissante parmi les fans pourrait bien être le tremplin dont la suite du film avait besoin pour connaître le succès. Au vu de cet engouement, l’avenir de la saga Horizon semble désormais plus prometteur.

En conclusion, malgré un démarrage difficile en salles, Horizon: An American Saga de Kevin Costner a su rebondir grâce à Netflix. Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette saga qui, bien que chancelante au départ, a su conquérir le cœur des spectateurs de la plateforme de streaming.