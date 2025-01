Netflix prévoit de sortir le reboot de Narnia en décembre 2026

Avec Greta Gerwig à la réalisation, le reboot de Narnia sur la plateforme de streaming Netflix pourrait bien surprendre et captiver les fans de la saga littéraire.

Les droits de Narnia dans les mains de Netflix

En 2018, Netflix a acquis les droits du Monde de Narnia de C.S. Lewis, marquant le début de l’une des adaptations les plus attendues. En juillet 2023, il a été annoncé que Greta Gerwig, la réalisatrice à succès de Barbie, serait en charge de l’écriture et de la réalisation de ce projet ambitieux. Cette annonce a fait grand bruit, notamment après le succès retentissant de Barbie qui a catapulté Greta Gerwig au sommet de Hollywood. La réalisatrice a d’ores et déjà exprimé son désir de donner une nouvelle dimension à cette œuvre en la transposant au cinéma avant de la diffuser en streaming. Cette idée d’une sortie en salles fait actuellement l’objet de négociations avec plusieurs acteurs majeurs de l’industrie cinématographique.

Une sortie en salle avant la diffusion en streaming ?

Si Netflix a des projets de diffusion sur sa plateforme, l’idée d’une sortie théâtrale avant la diffusion sur streaming reste au centre des discussions. Greta Gerwig insiste sur le fait qu’une telle sortie permettrait d’apporter une expérience plus immersive, surtout pour une œuvre aussi grandiose que Le Monde de Narnia. Cependant, Netflix se montre prudent. La société craint que cette première tentative de sortie en salles ne crée un précédent, incitant d’autres réalisateurs à demander de grosses sorties théâtrales pour leurs projets. Pour Greta Gerwig, l’éventuelle collaboration avec IMAX pourrait donner au film la dimension qu’il mérite, notamment grâce à son côté épique et visuellement impressionnant.

L’implication d’IMAX et les défis

Les négociations avec IMAX représentent un défi supplémentaire. En effet, IMAX semble hésiter à s’engager avec Netflix en raison des antécédents du géant du streaming en matière de films diffusés en salles. IMAX ne souhaite pas projeter un film dans ses salles de cinéma s’il ne répond pas à ses normes de qualité strictes. Ce point reste crucial dans la négociation, car un film aussi monumental que Le Monde de Narnia doit impérativement offrir une qualité visuelle exceptionnelle pour justifier une diffusion en IMAX. Malgré ces tensions, les discussions continuent, et il semble qu’une solution puisse émerger, au bénéfice de tous.

L’avenir de l’adaptation et des films de Narnia

Le reboot de Narnia s’inscrit dans un contexte où les attentes des fans sont très élevées. Les précédentes adaptations cinématographiques, produites par Walden Media et Disney entre 2005 et 2010, ont marqué une génération de spectateurs. Cependant, ces films ne sont parvenus qu’à adapter les trois premiers romans de la série, alors que le projet de Netflix couvre l’intégralité des sept livres. Avec une telle richesse d’univers, Greta Gerwig pourrait redonner vie à cet univers fantastique d’une manière totalement nouvelle. Le potentiel est énorme, d’autant plus qu’une série aussi vaste peut offrir de nombreuses possibilités d’adaptation pour le cinéma et la télévision dans les années à venir.