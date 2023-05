Hogwarts Legacy ajoute un mode sans araignée pour les arachnophobes. L'accessibilité toujours plus importante dans les jeux vidéo.

Avis aux fans arachnophobes d’Harry Potter ! Le développeur du jeu Hogwarts Legacy, Avalanche Software, a ajouté une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité venant faire disparaître les araignées du jeu. Cette mise à jour coïncide avec l’arrivée du titre sur PS4 et Xbox One.

La mise à jour en question (version 1140773) qui est arrivée il y a quelques jours ajoute le Mode Arachnophobie dans les options d’accessibilité du jeu. Tous les ennemis ayant normalement l’apparence d’une araignée ressemble désormais à ce que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus : des méchants avec des yeux rouges semblant flotter sur des patins à roulettes. Les patins sont une référence à la rencontre malheureuse de Ron dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban lorsque les élèves imaginent leurs plus grandes peurs dans des situations ridicules qui diminuent leur puissance ; Ron réussit à vaincre ses peurs en imaginant l’araignée tentant maladroitement de tenir sur des patins très instables.

Le Mode Arachnophobie vient aussi “diminuer et supprimer les petits bruits”, “retirer les petits effets au sol” et “rendre invisibles les corps d’araignées statiques”. Ceci étant dit, les créateurs du jeu précisent que les images d’araignée dans le Guide restent en place. Autrement dit, évitez le guide si la vue d’une araignée statique vous terrifie.

L’accessibilité toujours plus importante dans les jeux vidéo

Voici en tout cas le dernier exemple d’une industrie du jeu vidéo qui se montre plus sensible aux joueurs souffrant de phobies diverses. Le jeu de survie Grounded avait lui aussi ajouté un tel mode, venant cette fois transformer ses araignées en blobs oranges assez proches de ce que l’on peut trouver dans Hogwarts Legacy. Le mois dernier, un patch pour Horizon Forbidden West proposait une solution pour celles et ceux qui ont peur des eaux profondes – la thalassophobie -. Les jeux vidéo doivent permettre de passer un bon moment, si les développeurs peuvent éviter les déclencheurs d’anxiété, c’est une bonne chose.

Cette mise à jour de Hogwarts Legacy correspond aussi au lancement du jeu sur les consoles de la génération précédente (PS4 et Xbox One). Le jeu était arrivé sur PC, PS5 et Xbox Series X|S en février. Une version Switch doit voir le jour le 25 juillet prochain.