Harry Potter: Quidditch Champions veut faire du Quidditch un vrai esport

WB Games annonce Harry Potter: Quidditch Champions, un futur jeu nerveux, multijoueur et compétitif autour du balai volant.

Annonce surprise, un nouveau jeu Harry Potter est en préparation. Ce lundi, WB Games a révélé Harry Potter: Quidditch Champions, un titre que l’éditeur de Hogwarts Legacy vante comme un jeu “multijoueur nerveux et compétitif” qui sera disponible sur les PC et consoles. Toujours selon cette même entreprise, Unbroken Studios, que l’on connait surtout pour son travail sur le très attendu Suicide Squad: Kill the Justice League, est à l’œuvre sur Quidditch Champions depuis “plusieurs années”, ce qui explique l’absence totale de sport dans Hogwarts Legacy.

WB Games annonce Harry Potter: Quidditch Champions

“Harry Potter: Quidditch Champions est une expérience de Quidditch complète et autonome”, peut-on notamment lire dans une FAQ autour du projet publiée tout récemment, précisant aussi que les fans devront être connectés pour pouvoir jouer. “Le titre engage les joueurs dans ce sport qu’est le Quidditch et d’autres aventures avec un balai volant entre amis dans un environnement multijoueur et compétitif.” La FAQ ajoute aussi que J.K. Rowling n’a pas été impliquée dans la création de Quidditch Champions et que ce jeu n’est pas une adaptation directe d’un quelconque livre ou film Harry Potter existant.

Un jeu nerveux, multijoueur et compétitif autour du balai volant

Ces dernières années, J.K. Rowling a suscité de vives controverses pour ses propres transphobes. Avant la sortie de Hogwarts Legacy, certains fans avaient pris la décision de ne pas acheter ni jouer à ce jeu pour cette raison. Outre donc ce nouveau jeu, la société mère de WB Games, Warner Bros. Discovery, travaille actuellement sur une nouvelle adaptation en live-action des sept livres dans un format série TV.

Quidditch Champions n’a pas encore de date de sortie. À l’heure actuelle, WB Games accepte les enregistrements pour des tests “limités”.