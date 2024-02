Hideo Kojima annonce un nouveau jeu d’espionnage-action pour PlayStation

Non, ce ne sera pas un titre Metal Gear Solid.

Tl;dr Hideo Kojima développe un nouveau jeu pour PlayStation.

Le jeu est un titre d’action-espionnage nommé PHYSINT.

Le jeu inclura une technologie de pointe et des graphismes quasi-réalistes.

Le projet complet ne commencera pas avant la fin de Death Stranding 2.

Le retour de Kojima à ses racines

Le célèbre créateur de jeux, Hideo Kojima, bien qu’occupé à développer Death Stranding 2 et un film basé sur le premier jeu, vient d’annoncer un projet encore plus ambitieux. Revenant à ses racines, il développe actuellement un nouveau jeu d’action-espionnage, appelé “PHYSINT”, pour PlayStation.

Un nouveau terrain de jeu pour Kojima

Selon Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, cette nouvelle aventure s’inscrit dans un genre qu’il encourageait Kojima à “réinventer depuis des années”. Néanmoins, ce ne sera pas une simple suite de la célèbre série Metal Gear qui a fait connaître Kojima. Ce dernier assure que ce sera une “nouvelle IP originale”.

Des graphismes proches de la réalité

D’après Kojima Productions, ce nouveau projet se distinguera par “la mise en œuvre d’une technologie de pointe et d’un casting de premier ordre pour offrir une expérience inédite”. Les frontières entre le cinéma et les jeux vidéo seront floues, offrant des graphismes presque réalistes et une nouvelle approche du divertissement interactif.

Un long chemin à parcourir

Bien que Kojima Productions ait commencé les travaux préliminaires sur le projet, la production intégrale ne démarrera pas avant la fin de Death Stranding 2: On the Beach, prévu pour l’année prochaine. Hideo Kojima espère que ce projet marquera “la culmination de [son] travail” après quatre décennies passées dans l’industrie du jeu vidéo.