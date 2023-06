Hideo Kojima : Connecting Worlds, un documentaire sur la création de Kojima Productions

Sony Interactive Entertainment via PlayStation Studios, Kojima Productions et Filmworks dévoilent le documentaire Hideo Kojima : Connecting Worlds.

Réalisé et filmé par Glen Milner, et produit par Ben Hilton, Hideo Kojima : Connecting Worlds emmène les joueurs à la découverte de l’esprit créatif du créateur de jeux vidéo le plus emblématique au monde alors que son aventure chez l’éditeur japonais Konami s’est mal terminée. Désireux de prouver à ses détracteurs que la licence Metal Gear n’est pas son unique fait de gloire, il décide de se lancer en indépendant avec l’ambition de développer une nouvelle licence révolutionnaire grâce à l’aide de Sony.

Le synopsis du documentaire a été partagé par le Tribeca Festival :

Largement considéré comme le premier auteur dans l’industrie vidéoludique, ce documentaire visuellement captivant donne un aperçu rare du processus créatif de Hideo Kojima alors qu’il ouvre son propre studio indépendant, Kojima Productions. Avec des contributions d’artistes visionnaires tels que Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches et bien d’autres, ce documentaire réfléchi explore le pouvoir et le potentiel des jeux vidéo en tant que forme d’art à travers le travail d’un talent influent vénéré par des millions de personnes dans le monde entier.

Un trailer pour Hideo Kojima : Connecting Worlds

Le documentaire Hideo Kojima : Connecting Worlds sera diffusé en avant-première le 17 juin prochain à l’occasion du Tribeca Festival qui se tiendra au Indeed Theater des Spring Studios à New York (USA) et sera suivi d’une table ronde avec Hideo Kojima.