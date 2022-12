Kojima Productions annonce Death Stranding 2 sur PS5

Norman Reedus, Léa Seydoux et Troy Baker seront de nouveau au casting de Death Stranding 2 avec Elle Fanning et Shioli Kutsuna.

Lors de l’annonce de Death Stranding 2, Hideo Kojima, fondateur et game director de Kojima Productions, a déclaré qu’il avait déjà entamé l’écriture de l’histoire de Death Stranding 2 avant la pandémie, mais que lorsqu’il a dû vivre quelque chose d’aussi similaire à ce que le premier jeu avait prédit, il a rapidement mis à la poubelle son travail sur la suite et a tout recommencé. Si la suite des aventures de Samuel “Sam” Porter Bridges et Fragile paraissent encore floues pour le moment, de nouvelles informations seront dévoilées dans le courant de l’année prochaine.

Un teaser pour Death Stranding 2

Death Stranding 2 sortira exclusivement sur PS5 à une date encore inconnue.

Pour mémoire, le jeu original, Death Stranding, se déroule dans un futur proche où de mystérieuses explosions ont secoué la planète, déclenchant une série d’événements surnaturels connus sous le nom de Death Stranding. Alors que des créatures spectrales envahissent le paysage et que la planète est au bord de l’extinction massive, Sam a pour mission de traverser les terres dévastées et de sauver l’humanité en réunissant les villes désolées d’Amérique.