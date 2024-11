HBO et Max dévoilent 25 nouvelles séries et les dates de sortie pour « The Last of Us » et « Peacemaker » Saison 2

HBO et Max viennent d'annoncer 25 nouvelles séries et ont également révélé les dates de sortie pour la saison 2 de "The Last of Us" et "Peacemaker".

Tl;dr Max est un service de streaming populaire.

Il a annoncé 25 nouveaux shows à venir jusqu’en 2025.

Les dates de sortie des nouvelles saisons de « The Last of Us » et « Peacemaker » ont été révélées.

Max, un leader dans le streaming

Max se positionne comme l’un des meilleurs services de streaming actuels. Avec une réputation basée sur une programmation variée et de qualité, l’entreprise continue de renforcer son offre avec des annonces prometteuses pour les années à venir.

Un avenir prometteur pour Max

Juste avant la finale de la saison de « The Penguin », Max a dévoilé une bande-annonce révélant le futur de sa programmation jusqu’à la fin de l’année 2024. Ce teaser a permis d’avoir un aperçu des 25 nouveaux shows et des saisons à venir en 2025. Parmi ces nouveautés, on retrouve des productions attendues comme « Dune : Prophecy » et la saison 3 de « The Sex Lives of College Girls », qui seront disponibles sur Max dès ce dimanche.

D’autres shows, comme la saison 3 de « The White Lotus » ou « A Knight of the Seven Kingdoms », étaient déjà connus des fans pour une sortie l’année prochaine. Cependant, la bande-annonce a su créer l’excitation en dévoilant des images inédites, comme l’arrivée de Walton Goggins en Thaïlande pour « The White Lotus ».

Des annonces inattendues

Max a également fait quelques annonces surprenantes. Le public a ainsi pu découvrir un aperçu de la saison 4 de « Hacks », une annonce inattendue. De plus, la présence de Mark Ruffalo dans la mini-série à venir « Task » a suscité une forte curiosité.

Les annonces les plus importantes ont toutefois été faites après la diffusion de la bande-annonce. Ainsi, les fans ont appris hier (mardi 12 novembre) les dates de sortie de la saison 2 de « The Last of Us » et de « Peacemaker » sur Max.

Lors d’une présentation à la presse, le PDG de Max, Casey Bloys, a annoncé que la saison 2 de « The Last of Us » arriverait officiellement au « printemps 2025 » (d’après IGN). Nous savions qu’elle sortirait en 2025, probablement en début d’année, mais la précision de la date est toujours excitante.

Bloys a également révélé que la saison 2 de « Peacemaker » serait diffusée en août 2025, une information que nous ne connaissions pas encore. En tant que fan de la première saison, il est difficile d’attendre l’arrivée de la seconde saison.

Voici la liste complète des shows annoncés par Max pour les années à venir : « Dune : Prophecy », « The Sex Lives of College Girls » saison 3, « Get Millie Black », « Hard Knocks in Season with the AFC North », « Creature Commandos », « Bookie », « 100 Foot Wave », « A Knight of the Seven Kingdoms », « And Just Like That… » saison 3, « Celtics City », « Conan O’Brien Must Go » saison 2, « Duster », « Hacks » saison 4, « It: Welcome to Derry », « Peacemaker » saison 2, « Pee-Wee, As Himself », « Task », « The Chair Company », « The Gilded Age » saison 3, « The Last of Us » saison 2, « The Pitt », « The Rehearsal » saison 2, « The Righteous Gemstones » saison 4, « The White Lotus » saison 3, et « Untitled Rachel Sennot Project ».