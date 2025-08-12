Hayden Christensen évoque l’avenir de son rôle d’Anakin Skywalker après Ahsoka saison 2

Hayden Christensen s’est exprimé sur la possibilité de reprendre son rôle d’Anakin Skywalker après la deuxième saison d’Ahsoka, partageant ses réflexions quant à un éventuel retour dans l’univers Star Wars au-delà des épisodes déjà annoncés.

Tl;dr Hayden Christensen prêt à rejouer Anakin « en un instant »

Son retour confirmé dans Ahsoka Saison 2, pas plus

Forte attente des fans autour de ses futures apparitions

L’enthousiasme d’Hayden Christensen pour Star Wars ne faiblit pas

Rarement une franchise n’aura autant marqué la pop culture que Star Wars. Et du côté des acteurs emblématiques, le nom de Hayden Christensen revient sans cesse sur toutes les lèvres dès qu’il s’agit d’imaginer l’avenir d’Anakin Skywalker. Présent ce week-end au Fan Expo Boston, l’acteur a réaffirmé devant une salle comble sa volonté de replonger dans la saga intergalactique à la moindre occasion. « Cent pour cent… j’adorerais, oui. Si les décisionnaires jugent cela pertinent, je serais là en un clin d’œil », a-t-il déclaré avec une spontanéité qui a immédiatement enflammé la foule.

Ahsoka : un retour marquant, mais et après ?

L’engouement autour du personnage d’Anakin Skywalker ne se dément pas. Déjà aperçu dans plusieurs productions récentes – de Obi-Wan Kenobi à l’épisode IX de la saga principale –, Christensen s’est offert une présence remarquée dans la série Ahsoka. Un choix narratif audacieux, puisque l’histoire se situe après la disparition de Dark Vador. Pourtant, le concept de « Force ghost » lui permet d’incarner son personnage auprès d’Ahsoka Tano (Rosario Dawson). Cette astuce scénaristique offre à l’acteur l’opportunité d’apparaître sous une version rajeunie – ou non – selon les besoins du récit.

En ce moment, seul le retour dans la saison 2 d’Ahsoka est confirmé. Pour le reste, aucun projet n’a encore été officialisé par les équipes de Lucasfilm. Mais entre effets numériques de rajeunissement et manipulations scénaristiques, difficile d’exclure définitivement des apparitions plus « charnelles » lors de futurs flashbacks ou visions.

L’attente des fans et les coulisses des décisions créatives

Ce qui frappe avant tout, c’est cette connexion renouvelée entre l’acteur et le public. Lors des conventions, comme ce week-end à Boston, les files s’allongent pour rencontrer celui qui donne chair à l’un des héros tragiques les plus aimés du cinéma moderne. Si rien n’est acté pour prolonger sa présence au-delà d’Ahsoka, il apparaît évident que la demande existe. D’autant que les décideurs chez Lucasfilm, qu’ils soient producteurs ou scénaristes, restent attentifs à cette ferveur populaire.

Pour ceux qui attendent impatiemment la suite : le tournage de la saison 2 bat son plein depuis cet été, mais aucune date précise de diffusion n’a encore filtré. En attendant, il est toujours possible de retrouver toutes les prestations marquantes de Christensen sur Disney+.

L’avenir incertain, mais prometteur d’Anakin Skywalker

À quoi ressemblera la prochaine étape ? Voilà bien une question qui anime toutes les spéculations. Entre flashbacks possibles durant la Guerre des Clones et nouvelles formes narratives permises par la technologie numérique, plusieurs pistes sont évoquées :

L’intégration dans d’autres séries dérivées grâce aux effets spéciaux ;

L’exploration du passé via visions ou souvenirs ;

L’apparition sous forme fantomatique (Force ghost).

Si rien n’est gravé dans le marbre concernant le futur d’Anakin Skywalker, il subsiste une certitude : dès que l’occasion se présentera, Hayden Christensen répondra présent — avec passion et nostalgie partagée.