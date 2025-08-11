Les Yuuzhan Vong, l’ennemi que Disney a rayé de Star Wars

Un tournant sombre pour Star Wars, jamais revu à l’écran.

Tl;dr En 1999, la série The New Jedi Order bouleverse l’univers Star Wars avec l’arrivée des Yuuzhan Vong, ennemis inédits et terrifiants.

Créés à la demande de George Lucas pour plus d’originalité, ces envahisseurs extragalactiques causent des destructions massives et redessinent la galaxie.

Relégués au statut « Legends » après le rachat par Disney, ils restent absents du canon officiel malgré la nostalgie des fans.

Un tournant inattendu pour Star Wars

À la fin des années 1990, l’univers Star Wars connaissait un regain de popularité avec la ressortie en salles de la trilogie originale et l’arrivée prochaine de La Menace fantôme. Pourtant, loin des projecteurs du grand écran, c’est dans les romans de l’Univers Étendu que s’opère une véritable révolution. La série Star Wars: The New Jedi Order, lancée en 1999, ose là où peu de récits avaient osé : bousculer le statu quo galactique en introduisant une menace sans précédent.

L’émergence des Yuuzhan Vong : une rupture majeure

Contrairement à tout ce qu’on avait vu auparavant — pas de sombres utilisateurs de la Force ni d’Empire ressuscité — les Yuuzhan Vong sont une race d’envahisseurs extragalactiques, fanatiques religieux qui rejettent toute forme de technologie conventionnelle. Leurs armes et vaisseaux, issus d’expérimentations organiques, évoquent davantage l’épouvante que la science-fiction classique. Leur apparition bouleverse la galaxie : dès le premier tome, ils frappent fort en éliminant un personnage aussi emblématique que Chewbacca. Ces nouveaux venus ne se contentent pas d’imposer leur puissance militaire ; ils s’attaquent directement à la culture et à la foi des Jedi, considérés comme des hérétiques.

La genèse d’un ennemi hors normes

Fait peu connu : à l’origine, les éditeurs souhaitaient introduire un nouvel ordre d’utilisateurs du côté obscur. Mais sous l’impulsion de George Lucas, qui a demandé plus d’audace et d’originalité — selon ses mots : « soyez plus original » — c’est finalement ce peuple barbare inspiré par des influences mésoaméricaines et baptisé lors d’un déjeuner chez « Vong », un restaurant franco-thaïlandais, qui a vu le jour. Cette prise de risque paie : en quelques romans, les Yuuzhan Vong anéantissent près de 300.000 milliards d’êtres vivants et rebattent les cartes politiques avec la création de la Galactic Alliance.

L’avenir incertain des Yuuzhan Vong

Mais voilà : après le rachat par Disney, tout cet héritage est relégué au statut de « Legends », hors du canon officiel. Des tentatives timides voient le jour pour intégrer certains éléments, comme avec les Grysk dans les romans récents signés Timothy Zahn. Toutefois, beaucoup regrettent que ce nouvel adversaire manque du caractère terrifiant qui faisait l’originalité des Yuuzhan Vong. Aujourd’hui encore, alors que la saga cherche sa nouvelle direction entre productions Disney+ inégales et spéculations sur les aventures post-The Rise of Skywalker, nombreux sont ceux qui espèrent voir revenir ces antagonistes radicaux. Faudra-t-il attendre un nouveau souffle créatif pour réintroduire cette menace venue du bout de l’univers ? Seul l’avenir nous le dira.