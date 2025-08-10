Une ancienne star de Star Wars prend la tête du prochain grand film de super-héros à Hollywood

Un nouveau film de super-héros en préparation à Hollywood attire déjà l’attention, notamment grâce à la participation d’un acteur ayant marqué la célèbre saga Star Wars. Ce projet suscite curiosité et attentes chez les amateurs du genre.

Tl;dr Liam Neeson joue dans l’adaptation de 4 Kids Walk Into A Bank .

. We’re Taking Everyone Down with Us devient un roman graphique cet hiver.

devient un roman graphique cet hiver. Sortie du film prévue le 17 avril 2026.

Liam Neeson embarque dans l’univers des comics indépendants

Dans une époque où les adaptations de bandes dessinées connaissent des fortunes diverses au cinéma, Hollywood n’a pas dit son dernier mot. Si des productions récentes comme Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas peinent à attirer les foules, certains studios misent désormais sur la scène indépendante pour dénicher la perle rare. Un pari que tente justement la future adaptation de 4 Kids Walk Into A Bank, portée par la présence remarquée de l’acteur Liam Neeson.

Un casting solide pour une intrigue décalée

L’acteur britannique, bien connu pour ses rôles dans les franchises Taken et Star Wars: La Menace Fantôme, incarnera Danny, un ex-braqueur dont la petite-fille va bouleverser le destin. Dans cette histoire signée par Matthew Rosenberg et Tyler Boss, Danny se retrouve sur le point d’être rattrapé par son passé criminel. Mais sa jeune héritière, Paige – incarnée à l’écran par Talia Ryder –, ne compte pas laisser faire. Avec ses trois amis inséparables, elle imagine une solution radicale : devancer le coup de ses anciens acolytes en braquant la banque avant eux. Autour du duo principal gravitent aussi Whitney Peak, Jack Dylan Grazer, Spike Fearn, Jim Sturgess, George Basil, et Sam Strike. Derrière la caméra, c’est à Frankie Shaw, épaulée au scénario par Matt Robinson, que reviendra la lourde tâche d’orchestrer ce projet attendu pour le 17 avril 2026.

L’auteur Matthew Rosenberg multiplie les projets marquants

La dynamique ne s’arrête pas là pour le scénariste américain. Après avoir vu son ouvrage salué par la critique – rappelons que ComicBook a attribué à sa dernière création quatre étoiles sur cinq en soulignant : « An interesting premise all wrapped in a double-sized issue. There is a lot to like, and it should leave readers wanting more. » – il continue d’explorer des terrains originaux avec un nouveau roman graphique : We’re Taking Everyone Down with Us. Prévu pour l’hiver chez Image Comics, cet album narre l’histoire d’Annalise, adolescente confrontée à une vérité troublante : son père n’était pas un héros, mais un redoutable super-vilain espion.

Voici ce que propose ce récit :

Annalise perd son père tué par un super-espion.

Aidée d’un robot garde du corps, elle doit choisir sa voie : se venger ou enfin mener une vie ordinaire.

L’album sera disponible dès le 26 novembre prochain en librairie et sur les plateformes numériques.

Nouvelles perspectives pour les comics au cinéma ?

Il faudra attendre encore un peu avant de savoir si ces adaptations venues de l’indépendant réussiront là où tant d’autres ont trébuché. Pourtant, avec des talents reconnus comme Liam Neeson et des auteurs créatifs tels que Matthew Rosenberg, l’espoir semble permis que le genre connaisse bientôt un nouveau souffle… même loin des sentiers battus des super-héros traditionnels.