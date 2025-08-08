Les impressions du réalisateur du premier Naked Gun sur le reboot avec Liam Neeson

Le réalisateur du tout premier volet de la saga comique "Y a-t-il un flic...", David Zucker, a récemment partagé son opinion sur la nouvelle version du film portée par Liam Neeson, apportant ainsi un éclairage attendu sur ce projet très médiatisé.

Tl;dr Zucker ne regardera pas le nouveau « Naked Gun ».

Le film d’Akiva Schaffer cartonne au box-office.

L’esprit de la saga reste, mais change subtilement.

Un retour inattendu pour « The Naked Gun »

Le retour sur grand écran de la franchise « The Naked Gun », cette fois sous la houlette d’Akiva Schaffer, suscite un mélange de curiosité et de nostalgie. L’histoire de la saga débute en 1980 avec la série télévisée culte Police Squad!, où l’inénarrable Leslie Nielsen incarnait Frank Drebin avec un sérieux désarmant, accentuant encore le comique des situations absurdes qui l’entouraient. La création originale, signée par le trio David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker, n’a pourtant pas résisté à l’épreuve du temps : six épisodes seulement, avant une annulation aussi brutale qu’injuste selon ses adeptes.

L’héritage d’un humour absurde… et son évolution

Malgré sa brièveté, la série a acquis un statut culte auprès des amateurs de comédies loufoques. En 1988, cet engouement se transforme en succès public avec le film « The Naked Gun: From the Files of Police Squad! ». Carton au box-office américain : plus de 78 millions de dollars récoltés pour un budget modeste. S’en suivent deux suites, réalisées et/ou écrites par les créateurs initiaux, dont la dernière voit un David Zucker moins impliqué.

Aujourd’hui, le nouvel opus porté par Schaffer s’inscrit dans cette tradition tout en imposant sa marque. Si l’humour reste fidèle à l’esprit original, on perçoit une légère inflexion dans le ton, marquant ainsi la patte du réalisateur. Selon certains observateurs, ce souffle neuf n’enlève rien à l’efficacité comique du film – bien au contraire.

Zucker encense le succès sans vouloir juger

Interrogé par le média américain The Hollywood Reporter, David Zucker s’est montré à la fois diplomate et détaché face à cette reprise. Il se dit ravi de voir une comédie burlesque retrouver la faveur du public : « C’est réjouissant de constater qu’un pastiche rencontre un tel succès critique et populaire. » Mais malgré les échanges cordiaux avec Schaffer – ils se sont même écrit récemment –, Zucker confie ne jamais regarder les suites ou remakes issus de ses œuvres.

Il insiste sur ce point : il préfère s’abstenir pour éviter toute tentation d’intervenir dans des projets qui ne sont plus les siens. Il raconte même avoir décliné une invitation pour visionner une première version du film. Pour lui, c’est une ligne rouge personnelle : « Cela ne correspond pas à ce que j’aurais fait moi-même… mais je ne doute pas que le résultat soit réussi. »

Une page qui se tourne ?

The Naked Gun, nouvelle génération, s’offre donc aux spectateurs sans l’ombre critique de son créateur historique. Un cas inédit pour Zucker, qui avait pourtant réalisé plusieurs suites dans sa carrière – on pense notamment à son implication dans la série des « Scary Movie ». Treize ans après sa dernière réalisation, il observe désormais depuis la coulisse une franchise qui continue d’évoluer… et de faire rire en salles.