Anna Faris est prête à revenir dans un reboot de Scary Movie

La franchise Scary Movie devrait revenir en 2025 avec un reboot, potentiellement marqué par le retour d'Anna Faris dans son rôle culte de Cindy Campbell.

Tl;dr Anna Faris pourrait revenir pour le reboot de Scary Movie.

Elle poserait deux conditions : le retour d’un autre acteur original et une compensation financière.

Le reboot de Scary Movie est prévu pour fin 2025.

Le film pourrait s’inspirer du succès du revival de la franchise Scream.

Le reboot de Scary Movie avec Anna Faris ?

Anna Faris, qui a joué dans les quatre premiers films de la franchise Scary Movie, a révélé récemment ses conditions pour revenir dans le reboot de cette franchise culte. Créée à l’origine par Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans et Marlon Wayans, cette saga cinématographique parodiait les plus grands films d’horreur de son époque, de Scream à The Grudge, en passant par House on Haunted Hill et bien d’autres. Après plus de dix ans d’absence suite à l’échec du cinquième volet, Paramount Pictures a annoncé qu’un reboot de Scary Movie était en cours de développement pour une sortie prévue fin 2025.

Les conditions d’Anna Faris pour le retour

Lors d’une interview récente avec PEOPLE sur son rôle dans My Spy: The Eternal City, il a été demandé à la comédienne américaine Anna Faris si elle serait intéressée de revenir pour le reboot de Scary Movie. Celle-ci a confirmé qu’elle serait ouverte à un retour dans la franchise d’horreur-comédie, mais seulement si deux conditions majeures étaient remplies :

J’adorerais reprendre mon rôle. J’aimerais tellement retravailler avec Regina Hall. Je l’adore tellement. On se faisait rire toute la journée. Regina Hall serait ma réponse. Et de l’argent. Mais surtout Regina !

Le retour possible d’Anna Faris et Regina Hall

Malgré le changement de direction créative de la franchise, passant des frères Wayans à David Zucker (Airplane!), Craig Mazin (co-créateur de Last of Us) et Pat Proft (The Naked Gun), Anna Faris et Regina Hall sont restées les visages emblématiques de Scary Movie. Elles incarnaient respectivement Cindy Campbell, la dernière fille survivante, et Brenda Meeks, sa meilleure amie. Si le reboot de Scary Movie décide de se concentrer sur de nouveaux personnages, cela pourrait ouvrir la voie au retour d’Anna Faris et Regina Hall.

Le succès du revival de Scream pourrait inspirer le reboot

Avec le succès récent du revival de la franchise Scream, il est probable que le reboot de Scary Movie s’inspire de cette dernière. Que ce soit pour des caméos nostalgiques ou pour passer le flambeau à une nouvelle génération, le retour des acteurs originaux serait une manière amusante de lier les films entre eux. Melissa Barrera, actrice de Scream, a également exprimé son envie de rejoindre le reboot, ce qui pourrait donner lieu à des rebondissements hilarants sur le trope de la « dernière fille ».