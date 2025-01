Harry Potter: Wizards of Baking renouvelée pour une deuxième saison

Une deuxième saison magique se profile pour Harry Potter: Wizards of Baking, avec des créations culinaires toujours plus époustouflantes.

Une aventure culinaire au cœur du monde des sorciers

Présentée par James et Oliver Phelps, les célèbres jumeaux Weasley, Harry Potter: Wizards of Baking met en scène des équipes de pâtissiers professionnels réalisant des créations spectaculaires inspirées de l’univers de J.K. Rowling. Les participants travaillent sur des plateaux de tournage emblématiques, comme la Grande Salle de Poudlard, le quai 9¾, la banque Gringotts et le Terrier. Cette immersion dans les décors mythiques apporte une touche unique à cette compétition culinaire.

Un succès immédiat auprès des fans et des téléspectateurs

Lancée en novembre 2024, la première saison de Harry Potter: Wizards of Baking a rassemblé plus de 16,4 millions de spectateurs via les chaînes classiques, Max et Discovery+. Ce succès confirme l’engouement du public pour les contenus liant cuisine et culture pop. Les fans ont été séduits par l’alliance de l’art culinaire et de la magie du monde de Harry Potter, qui a donné vie à des gâteaux et desserts visuellement éblouissants.

Des invités de marque et des juges experts

Harry Potter: Wizards of Baking a également bénéficié de la participation d’acteurs emblématiques de la saga, tels que Warwick Davis (Professeur Flitwick), Evanna Lynch (Luna Lovegood) et Bonnie Wright (Ginny Weasley). Les créations des candidats ont été évaluées par Carla Hall et Jozef Youssef, deux experts renommés du monde culinaire. Leur expertise a permis de mettre en lumière l’ingéniosité et le talent des participants.

Une nouvelle saison pleine de promesses

Produit par Warner Horizon et l’équipe de The Old School, Harry Potter: Wizards of Baking s’inscrit dans la continuité de son succès en proposant une deuxième saison encore plus magique. Betsy Ayala, responsable des contenus culinaires chez Warner Bros. Discovery, promet une nouvelle édition riche en émotions et en créations encore plus spectaculaires. Les amateurs de pâtisserie et les fans de Harry Potter pourront suivre cette aventure sur Max et Food Network.